DC終於搵到話事人 撬走Marvel《銀河守護隊》大腦

呢2個禮拜，一連講咗幾日片商華納同DC嘅人事變動，因為就算唔熟電影業界，呢單嘢當係扮工室政治花生咁睇，一樣有睇頭。（不如拍成一套戲啦）

話說DC嘅母公司華納新老細David Zaslav上場後，唔止腰斬已經拍好嘅《蝙蝠女》，仲多次批評DC影業，明言想要個好似Marvel掌舵人Kevin Feige咁嘅人才嚟睇檔。而DC呢頭剛剛送走高層Walter Hamada，今日就宣布搵到繼任人。據外媒The Hollywood Reporter報導，DC總裁職位將由Marvel電影《銀河守護隊》導演James Gunn及《水行俠》監製Peter Safran頂上，共同擔任主席及CEO職位。雖然職位一樣，不過職務唔同，James Gunn將主導DC電影創作方向，而Safran將處理日常營運。

華納暫時搵唔到第二個Kevin Feige，所以睇中食哂Marvel、DC兩家茶禮嘅James Gunn。理論上Marvel 同DC打對台，台前幕後盡量唔重疊，James Gunn係少數可以喺兩邊彈出彈入！

James Gunn被炒

James Gunn幫Marvel 成功打造風趣幽默嘅超級英雄片《銀河守護隊》，18年被爆twitter陳年不當言論，一向政治正確嘅Marvel火速炒咗James Gunn，造就佢過檔DC接手重啟《自殺特攻隊》要務。最後因為得到《銀》一眾主角連署力撐兼搵唔到適合人選，結果又搵返James Gunn返去繼續執導《銀》系列 ！

就喺華納宣布James Gunn成為新任DC主席及CEO同時，Marvel就推出由James Gunn編劇及執導嘅《銀河守護隊》聖誕 Special 宣傳，特輯仲有Kevin Becon加盟。不過隨住James Gunn成為DC高層，Marvel、DC兩邊走應該成為絕響，《銀》系列怕且要物色其他人接手。

影迷反應兩極

對於James Gunn接手DC影業，影迷反應兩極，一派擔心佢會將DC電影變哂做黑色喜劇，另一邊又寄予厚望由佢重整DC，不過可以肯定DC電影將會再次大改革。至於James Gunn有幾多創作自由暫為未知之數，因為佢上頭有集團CEO David Zaslav、電影部CEO及主席 Mike De Luca、Pam Abdy都唔易湊，佢地一上場就炒咗DC影業5個高層。無票房的話，怕且James Gunn有幾多創意都坐唔穩個位！

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