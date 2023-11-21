DC《水行俠》最新預告 妮歌潔曼取代安芭赫德

Marvel年度壓軸作《驚奇隊長2》(The Marvels)全球票房大跌，北美票房隨時過不到1億美元。死敵DC在12月上映的《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)，官方今日釋新預告。預告片中當然見到積遜莫瑪(Jason Momoa)飾演的水行俠，還有影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)飾演的Queen Atlanna、Orm Marius(Patrick Wilson飾)、反派Black Manta等，但未見被刪除大量戲份的Mera(安芭赫德, Amber Heard)。反而妮歌頻頻出現，大有機會取代她的戲份。片中可見大量打鬥場面，Black Manta為首的反派擁有全新裝備及武器，還有亞特蘭提斯的美麗水世界及海洋生物。
反派變同盟
《水行俠2》講述上集未能為父報仇的Black Manta，今集釋放了古時邪惡力量及取得遠古武器，力量變得更強大的他再次挑戰水行俠。世界危在旦夕，水行俠找來被囚禁的弟弟Orm幫忙，由上集敵人變成盟友，合力對抗Black Manta保護人類。《水行俠2》是名導Zack Snyder年代最後一部DC作品。全新DCU由James Gunn主理的《Superman：Legacy》開始。