DC《閃電俠》 疑似米高基頓蝙蝠戰衣曝光

艾薩再被捕 華納未發聲

閃電俠29歲男星艾薩米勒(Ezra Miller)上月於夏威夷醉酒鬧事被捕，今日又在夏威夷傷人被捕。當地警方表示，艾薩在一個私人地方參加派對，期間保安要求他離開，艾薩即時發難，拿起椅子擊中一名26歲女子，令她頭部受傷，警方到場將他拘捕。艾薩上月被捕時，華納兄弟發聲明澄清未跟艾薩斷絕合作關係，但艾薩如今形象盡毀，華納還未對事件發聲，未知會否再次容忍艾薩。