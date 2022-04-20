返回 娛樂 2022-04-20 20:44:12 DC《閃電俠》 疑似米高基頓蝙蝠戰衣曝光 分享： 米高基頓於1989年演出的《蝙蝠俠》。 新版《蝙蝠俠》(The Batman)全球票房大收7.5億美元，令DC一吐烏氣。DC另一重頭作《閃電俠》(The Flash)已趕工後期製作。《閃電俠》最受關注是70歲男星米高基頓(Michael Keaton)1989年主演的《蝙蝠俠》將會現身。Moth Culture日前於Twitter發放米高基頓的蝙蝠俠新戰衣，黃色腰帶變成黑色，黃色的蝙蝠Logo仍然保留，當年戰衣的塑膠質料進化成光面纖維，更顯強壯肌肉感覺。 社交網流出疑似蝙蝠俠新戰衣。 艾薩再被捕 華納未發聲 閃電俠29歲男星艾薩米勒(Ezra Miller)上月於夏威夷醉酒鬧事被捕，今日又在夏威夷傷人被捕。當地警方表示，艾薩在一個私人地方參加派對，期間保安要求他離開，艾薩即時發難，拿起椅子擊中一名26歲女子，令她頭部受傷，警方到場將他拘捕。艾薩上月被捕時，華納兄弟發聲明澄清未跟艾薩斷絕合作關係，但艾薩如今形象盡毀，華納還未對事件發聲，未知會否再次容忍艾薩。 艾薩再惹事被捕，《閃電俠》未知可否如期在明年初上映。