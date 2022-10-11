Dear Jane下月戶外個唱 Tim同Howie想玩噴火結他同水槍

Dear Jane將於11月18日至20日舉行戶外演唱會。

Dear Jane將於下月18日至20日在竹翠公園舉行戶外個唱，門票將於本月17日至19日優先訂票。日前四子為演唱會拍攝宣傳海報，他們更化了一個前所未有的勁妝，將搖滾同感性放埋一齊，想帶出今次音樂會有以往樂迷極愛的 Dear Jane，更有大家前所未見過的 Dear Jane！他們透露今次音樂會將有一part非常非常搖滾的音樂部份，直言「搖滾到你唔信」，呼籲大家一定要入場。

Dear Jane當日化妝用了近三個鐘。

Tim 即場剃鬚 Dear Jane當日化妝近三個鐘，四人異口同聲，邊化邊笑，「真係未試過咁化，諗下諗下今次個妝應該都算係化得最Rock最爆嘅一次，哈哈。」Nice平時好少畫眼線，所以佢話今次都幾唔習慣同有少少辛苦，Jackal化完妝望鏡見到自己個咀直情嚇咗一嚇，O哂嘴。而Tim 就即場剃咗半邊面鬍鬚做返半暗黑半企理效果，自己都覺得癲。

戶外開騷勁 興奮 戶外演唱會一直都屬於樂隊，因為氣氛會比室內場地好百倍。Dear Jane一直都希望可以擁有自己的戶外演唱會，今次終於能實現夢想，所以都感到興奮萬分。問到他們有沒有幻想過屆時會有甚麼表演，Jackal說︰「我見有啲戶外嘅show試過掉大型嘅波波落去觀眾度，「插水」式咁跳落觀眾度 ，假如可以的話，我真係好想試下，不過，雖然疫情進入左平台期，但都要謹守防疫規則，保持適當社交距離，哈哈....插水我估要等下次，疫情過左先可以試。掉波波呢，就會同演唱會監製同公司研究下，係咪可以發生，大家期待下！」