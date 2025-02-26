Dear Jane天台拍20周年演唱會海報有寓意 主音Tim拒瘋狂操肌：等開騷先燃脂

Dear Jane將於5月11至14日假紅館舉行《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱會。

樂隊Dear Jane今年成軍20周年，今日公布將於5月11至14日假紅館舉行4場《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱會。Dear Jane繼2021年的演唱會後，相隔4年再踏紅館舞台，四子表示：「今次準備先開4場，名為 『Dearest』是『最親愛的』嘅意思，我覺得如果你嚟我哋演唱會，就會搵到最親愛嘅朋友。你哋都係我哋『最親愛的』，我哋嘅歌亦都係你哋『最親愛的』！入面有好多故事，所以希望整個表演圍繞呢個主題。」演唱會可於3月5 至7日優先訂票。

Dear Jane四子自言20年沒太多改變，仍保持音樂初心。

早前他們於天台及樓梯為演唱會拍攝海報，四子解釋，「今次演唱會叫做 《Dearest Dear Jane Live 2025》， 海報概念有啲似係一封信或者一張明信片 ，似係歌迷寫信比我哋，又或者係我哋寫封信比歌迷，互相分享一啲感受經歷，都呼應返我哋第一個紅館演唱會名用寫信嘅下款 《Dear Jane Yours Sincerely Live》 去命名。海報喺樓梯影，可以話係代表住音樂里程上嘅每一步。」問到是否由樓梯走上天台完成目標時，他們齊聲否認，「天台係一幢樓嘅最高地方，但當你人在天台，你會望到對面有更多更高嘅天台。天台風景好靚，但音樂嘅里程，唔會只係停留喺一棟大廈，走完一幢樓，我們會走向另一幢更高嘅樓！而天台應該係比我哋間中走上來 take a break嘅一個地方，望一望呢個咁靚嘅世界，然後我哋又繼續向前行。」

《Dearest Dear Jane Live 2025》於3月5 至7日優先訂票。

談到成軍20年的變化， Jackal (伍漢邦)表示，「好似都冇乜點變，都係對住呢幾個人去生活去玩，唔同嘅係多咗好多新歌，同埋回憶起以前嘅一啲舊歌，多咗好多唔同感受。」Howie (翁厚樑) 表示，「我記得剛剛組成樂隊嘅時候，Tim仲返緊學，依家都有自己嘅家室，有小朋友，呢20年係人生嘅一段好長嘅路，我哋最希望喺歌迷嘅人生之中，我哋都佔咗一個席位啦！大家陪我哋走咗咁遠一段路，呢次演唱會係一個慶祝，一嚟來參一個派對！我哋有好多新環節準備同大家去表演，會獻唱我哋好多唔同年份嘅歌曲，音樂上又有新提升，我覺得會幾好玩！」

Dear Jane主音Tim去年多次帶病開騷，自言要保持健康，以最佳狀態開20周年演唱會。

去年阿Tim試過幾次帶病演出，今次演會著重保持健康，他強調，「唔會瘋狂操練，我地係用個腦去保持健康囉，哈哈。我地不嬲都係咁上下，燃脂就係喺騷上面發力燃燒自己啦，開騷前反而儲多啲能量。」Nice (黎俊華) 就表示，聽返《二十年後的歌》，覺得呢二十年都算成功，只係有少量一兩個 item未 checklist，其他大部份願望清單都完成到，而心境上Dear Jane 都無改變過，初心依舊。「咁多年我哋冇諗過目標要去到邊，我哋淨係想做好每一首歌，想上台唱到呢啲歌，令到大家開心，繼續無窮無盡，維持初心。有時都會諗，等自己老咗，呢啲嘅美好就可以留返第時瞓喺床上面慢慢回憶！」