Dear Jane新歌邀袁澧林與胡卓希續前緣 Angela分享甜蜜的煩惱

2025年是Dear Jane成軍第20周年，除了宣布舉行成軍20周年的《Dearest Dear Jane Live 2025》紅館演唱會，亦推出本年度首支主打《你流淚所以我流淚》，延續2016年愛情三步曲的故事，MV請來袁澧林 (Angela) 和胡卓希 (Jason) 再次擔演主角「高小曼」及「陳浩然」，回到當年的的觀塘場景拍攝。Angela在社交平台分享感受，「多年前自從拍了Dear Jane 的三部曲之後，每次唱K都會怕怕，用了幾年才發現，化解尷尬的方式竟是先發制人，與其閃躲不如自己點歌唱一次，就可成為刀槍不入的金身，想起來，這也算是一種甜蜜的煩惱吧。可以陪大家走過一段MK的流金歲月，是我們的榮幸。」

為了充分延續故事情節，特意回到三部曲《哪裏只得我共你》、《只知感覺失了蹤》和《經過一些秋與冬》MV的主場景木工店及觀塘的橫街窄巷取景，拍攝當日Dear Jane亦有特意探班支持，眾人到達拍攝現場後不禁感嘆：「呢度咁多年都冇變過！」而大家都讚Jason無老過，佢自爆：「秘訣係後生時留鬚，大個剃咗就會後生咗！」 ，Jason在社交平分享感受，「大家都無點變，而其實大家都變咗好多，只有回憶永遠留在最好嘅時間。」



至於這首歌是否最終章，大家都一同表示不想！Angela笑說：「當初拍到呢三步曲嘅MV我真係覺得好開心，呢幾個MV唔正只係所有樂迷嘅回憶，對我嚟講都係我生命入面一個影響咗我好多、好重要嘅一件事，希望50歲都會再搵返我哋喺老人院拍！」Howie直言睇大家反應：「可能隔十年又返嚟睇吓個故事變成點，類似人生實驗或者係個實時嘅故事咁，兩位主角好似熄咗攝影機都仲生活緊咁！哈哈！睇嚟我哋打機都打得太多！」