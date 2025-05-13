Dear Jane演唱智會賀成軍20年 Tim囝囝Tristan帶玩具結他台下「開show」

樂隊Dear Jane成軍20載，正於紅磡體育館盛大展開《Dearest Dear Jane Live 2025》四場演唱會，四位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）以音樂回饋樂迷20年不離不棄的支持，首場演出座無虛席，見證這支本土樂隊的熱血里程碑。

全場大合唱掀回憶殺

演唱會以《浮床》揭開序幕，Tim以歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂盪」道盡對樂迷的感激，緊接《多謝你自己》更將氣氛推向高潮，歌詞「留十秒好好多謝最初的自己」呼應樂隊廿年堅持，引發現場共鳴。隨後《最後一間唱片舖》、《人類不宜飛行》、《銀河修理員》等金曲連發，觀眾幾乎全程站立，揮舞手機燈海，適逢首場是母親節，鼓手Nice突然「轉行」擔任主唱，向台下觀眾高喊「媽咪我愛你」，Tim及Jackal也跟台下家人打招呼，大叫「媽咪，我愛你」，Howie更感性表示：「有些媽媽已不在身邊，但家人的愛永遠同在」，溫馨場面令全場動容。此外，成員大玩「交換樂器」環節，展現默契之外的幽默魅力，Howie更笑稱：「這Dear Jane的演唱會傳統，二十年點會冇？」Tim的太太楊洛婷帶同一對子女捧場，最搞笑是兒子Tristan帶着玩具小結他於台下，整晚不停跟著爸爸瘋狂彈奏，又跳又叫，非常搶鏡，現場歌迷都大讚Tristan好可愛又有型又有台風，彈得似模似樣、台風仲勁過Daddy，又笑指Dear Jane有多位新成員！