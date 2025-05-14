Dear Jane演唱會｜ Jeffrey負傷捧場 Tyson Yoshi當眾啜爆未婚妻

香港樂隊Dear Jane成軍20年，一連四晚的《Dearest Dear Jane Live 2025》今晚(14日)於紅磡體育館舉行最後一場，四位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）以音樂回饋樂迷20年不離不棄的支持。
今晚尾場，Tim愛妻楊洛婷（Rabeea）亦有帶同囡囡及囝囝捧場，兒子Tristan於開場前，面對傳媒毫不怯場，相當可愛。同時，Tyson Yoshi與未婚妻、馬浚偉、方皓玟、謝寧、Serrini、練美娟等亦有捧場，日前拍戲受傷的魏浚笙（Jeffrey），今晚仍於頸上受傷位置貼上紗布及戴口罩入場睇騷，被問到何時正式復工時，他笑言一直仍有工作，但仍未復工拍《浪花男女》。
Tyson甜啜未婚妻
演唱會以《浮床》揭開序幕，4子現身即全場high爆，觀眾都企起身，當唱《到底發生了什麼事》就自動大合唱，4子不禁大讚尾場觀眾反應最熱烈。在Dear Jane特色的交換樂器環節，Nice和Jackal雙人打鼓合唱《友情歲月》後，Tim打鼓、Nice彈電結他、Howie彈Bass、Jackal擔當主音唱《草戒指》，呼籲大家企起身、舉手和扭動屁股，同時他預告大會鏡頭會拍攝觀眾，呼籲觀眾把握被攝入鏡的幾秒，擁抱或親親隔籬的同伴，紀錄其間Tyson Yoshi和未婚妻Christy被攝入鏡，Tyson就主動咀未婚妻Christy，非常sweet。
Tim為楊洛婷送驚喜
接近演唱會尾聲，Tim為快將生日(16日)的太太楊洛婷送上驚喜，請大家一齊合唱生日歌慶祝 ，接著他自彈自唱當年的為結婚而作的英文歌，Tim公開多謝老婆，在舉行演唱會的日子，負起照顧一對子女的責任，台下的Rabeea全程心心眼望著老公，夫妻大晒恩愛，閃爆全個紅館。
encore唱《到此為止》 913澳門開騷
最後4子於完場前宣布將於9月13日在澳門開show。在encore 時段，四子先後唱了當年令他們爆紅的《到此為止》和《無可避免》，Tim不無感觸，當年憑翻唱連詩雅的《到此為止》才被認識，直指此歌曲別具意義。當唱《浮床》前， Jackal回想當初夾band時，自覺好厲害，好有自信和好開心，純粹自己開心就好滿足，「嗰時覺得自己可贏到呢個世界，憑我哋音樂可以吸引好多人，不過原來事實唔係咁簡單，我哋用咗20年時間先可以吸引到大家，點解我哋成日話喺台上唔會流眼淚，因為我哋好感恩好開心，以前冇嘅時候唔會喊，而家有嘅時候更加唔會喊，聽日瞓醒繼續做我哋嘅音樂，希望得到你哋認同和歡喜，再吸引你哋嚟睇演唱會。」唱到尾聲，Nice有點眼濕濕，但仍能忍住眼淚說再見。