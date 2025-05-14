Dear Jane演唱會｜ Jeffrey負傷捧場 Tyson Yoshi當眾啜爆未婚妻

香港樂隊Dear Jane成軍20年，一連四晚的《Dearest Dear Jane Live 2025》今晚(14日)於紅磡體育館舉行最後一場，四位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）以音樂回饋樂迷20年不離不棄的支持。

今晚尾場，Tim愛妻楊洛婷（Rabeea）亦有帶同囡囡及囝囝捧場，兒子Tristan於開場前，面對傳媒毫不怯場，相當可愛。同時，Tyson Yoshi與未婚妻、馬浚偉、方皓玟、謝寧、Serrini、練美娟等亦有捧場，日前拍戲受傷的魏浚笙（Jeffrey），今晚仍於頸上受傷位置貼上紗布及戴口罩入場睇騷，被問到何時正式復工時，他笑言一直仍有工作，但仍未復工拍《浪花男女》。