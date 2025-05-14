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娛樂
2025-05-14 22:40:17

Dear Jane演唱會｜ Jeffrey負傷捧場 Tyson Yoshi當眾啜爆未婚妻

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Dear Jane紅館騷尾場，楊洛婷帶同囡囡及囝囝捧場。 (林俊源攝)

Dear Jane紅館騷尾場，楊洛婷帶同囡囡及囝囝捧場。 (林俊源攝)

香港樂隊Dear Jane成軍20年，一連四晚的《Dearest Dear Jane Live 2025》今晚(14日)於紅磡體育館舉行最後一場，四位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）以音樂回饋樂迷20年不離不棄的支持

今晚尾場，Tim愛妻楊洛婷（Rabeea）亦有帶同囡囡及囝囝捧場，兒子Tristan於開場前，面對傳媒毫不怯場，相當可愛。同時，Tyson Yoshi與未婚妻、馬浚偉、方皓玟、謝寧、Serrini、練美娟等亦有捧場，日前拍戲受傷的魏浚笙（Jeffrey），今晚仍於頸上受傷位置貼上紗布及戴口罩入場睇騷，被問到何時正式復工時，他笑言一直仍有工作，但仍未復工拍《浪花男女

Jackal擔當主音，呼籲大家企起身。(林俊源攝)

Jackal擔當主音，呼籲大家企起身。(林俊源攝)

尾場唱到盡玩到癲。(林俊源攝)

尾場唱到盡玩到癲。(林俊源攝)

Tyson甜啜未婚妻

演唱會以《浮床》揭開序幕，4子現身即全場high爆，觀眾都企起身，當唱《到底發生了什麼事》就自動大合唱，4子不禁大讚尾場觀眾反應最熱烈。在Dear Jane特色的交換樂器環節，Nice和Jackal雙人打鼓合唱《友情歲月》後，Tim打鼓、Nice彈電結他、Howie彈Bass、Jackal擔當主音唱《草戒指》，呼籲大家企起身、舉手和扭動屁股，同時他預告大會鏡頭會拍攝觀眾，呼籲觀眾把握被攝入鏡的幾秒，擁抱或親親隔籬的同伴，紀錄其間Tyson Yoshi和未婚妻Christy被攝入鏡，Tyson就主動咀未婚妻Christy，非常sweet。

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鏡頭影住Tyson同未婚妻Christy，全場起哄。(娛樂組攝) Tyson甜蜜啜爆Christy，全場尖叫聲加掌聲。(娛樂組攝) Tyson Yoshi (林俊源攝) Tyson Yoshi (林俊源攝) Tyson Yoshi未婚妻Christy (林俊源攝) Tyson Yoshi未婚妻Christy (林俊源攝) 魏浚笙頸上受傷位置貼上紗布入場睇騷。 (林俊源攝) 謝寧 (林俊源攝) 馬浚偉 (林俊源攝) Serrini (林俊源攝) Serrini (林俊源攝)

Tim為楊洛婷送驚喜

接近演唱會尾聲，Tim為快將生日(16日)的太太楊洛婷送上驚喜，請大家一齊合唱生日歌慶祝 ，接著他自彈自唱當年的為結婚而作的英文歌，Tim公開多謝老婆，在舉行演唱會的日子，負起照顧一對子女的責任，台下的Rabeea全程心心眼望著老公，夫妻大晒恩愛，閃爆全個紅館。

Tim兒子Tristan面對傳媒毫不怯場，相當可愛。 (林俊源攝) 舞台效果每次出現，樂迷叫到癲。(林俊源摸) Tim唱得超肉緊。(林俊源攝) Howie走到觀眾席齊齊自拍。(林俊源攝) 來到尾場，Dear Jane 4子玩得特別放。(林俊源攝) 尾場唱到盡玩到癲。(林俊源攝) 4子不禁大讚尾場觀眾反應最熱烈。(林俊源攝) Tim為將於後天生日的太太楊洛婷送上驚喜。(林俊源攝) 三部曲MV男主角Jason胡卓希都是座上客。(林俊源攝) Tim囝囝Tristan帶玩具結他捧場。 (林俊源攝) Tim囝囝Tristan帶玩具結他捧場。 (林俊源攝) Dear Jane一連四晚的《Dearest Dear Jane Live 2025》今晚於紅磡體育館舉行最後一場。 (林俊源攝)

encore唱《到此為止》 913澳門開騷

最後4子於完場前宣布將於9月13日在澳門開show。在encore 時段，四子先後唱了當年令他們爆紅的《到此為止》和《無可避免》，Tim不無感觸，當年憑翻唱連詩雅的《到此為止》才被認識，直指此歌曲別具意義。當唱《浮床》前， Jackal回想當初夾band時，自覺好厲害，好有自信和好開心，純粹自己開心就好滿足，「嗰時覺得自己可贏到呢個世界，憑我哋音樂可以吸引好多人，不過原來事實唔係咁簡單，我哋用咗20年時間先可以吸引到大家，點解我哋成日話喺台上唔會流眼淚，因為我哋好感恩好開心，以前冇時候唔會喊，而家有嘅時候更加唔會喊，聽日瞓醒繼續做我哋嘅音樂，希望得到你哋認同和歡喜，再吸引你哋嚟睇演唱會。」唱到尾聲，Nice有點眼濕濕，但仍能忍住眼淚說再見。

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