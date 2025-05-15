Dear Jane演唱會｜Tim咀爆楊洛婷 兒子識唱《聖馬利諾之心》：我認輸(有片)

Dear Jane四子完騷受訪，Tim表現High爆。(林俊源攝)

Dear Jane一連四晚的20周年演唱會《Dearest Dear Jane Live 2025》昨晚(14日)於紅館圓滿結束，4位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）在後台受訪，各人分享感受，Howie笑言未夠20歲已認識隊友，多年後仍能一齊站台，已超越一切，Tim大感認同，直言隨年紀漸長，各有自己的生活，為開演唱會再聚集，「少少老套，真係音樂夾band維繫住我哋。」他續指，當開騷升上台唱第二首歌《多謝你自己》，真的感受到觀眾給予的力量。

唱《到此為止》有感觸 談到最感動的場面，Tim選尾場encore唱《到此為止》時，「曾有段時間覺得好諷刺，我哋出咗兩隻碟，翻唱這歌後，大家話呢隊新band好勁，原來Rock and roll咁耐，翻唱一首pop歌，人哋就認識，都係幾有趣嘅里程碑。剛才encore大家跟住唱，都feel到背後的意思。」Howie就表示，看同事拍完騷後的場外片段最感動，「原來有好多觀眾高唱我哋嘅歌，真係好sweet。」 師徒合唱《友情歲月》 Nice眼濕濕 Nice和Jackal就分享「NJ」孖寶打鼓合唱《友情歲月》時，原來是出自Jackal主意，他深知怎也要開口唱歌，向同樣少唱歌的Nice提議合唱，「我喺唔識打住鼓唱歌，真係好難，但有隊友一齊，死就死啦！」兩人一拍即合，Nice坦言起初都擔心觀眾反應， Tim大爆，「Jackal以前係打鼓。」其實Jackal曾教Nice打鼓，今次可說是「師徒合作」，別具意義。一首歌已打斷3支鼓棍的Nice表示，在完場前唱《浮床》時一度眼濕濕，他直認是喊的代表，「望到全場合唱，真係好動，但仍忍得住沒流出來。」

自言要向兒子學習 論到4場show最搶fo的一位，非Tim的幼子Tristan莫屬，連Tim都認輸，「佢扮彈結他都可以扮到似過真彈結他，真係黐線！佢真係有彈，但無學過，全部都係睇住我哋彈，有時我要抄返佢。」當被要求即席示範時，他就笑言扮得不似，更大爆兒子扮彈結他好認真，「佢要求要有結他帶，佢要學我哋孭住。」Rabeea在開騷前透露，Tristan被學校投訴這個星期上課不專心，Howie聞言即表示，「唔好俾佢睇咁多玩音樂嘅嘢，玩音樂真係凶多吉少。」他笑言要讓Tristan多讀數理經濟，將來做銀行出路較好。

楊洛婷手機直擊 Tim在尾場公開放閃，邀請全場為老婆Rabeea大合唱生日歌，又自彈自唱特地為結婚作的歌，他大爆Rabeea早已問可有驚喜，「當初取得一個星期紅館期，以為尾場係16號，其實我一早諗定！」誰不知原來老婆在場看著他受訪，一臉驚訝，「點解喺度又唔出聲？」全場爆笑，Rabeea就索性拿著手機出來，拍攝老公說甚麼，Tim就淡定表示，「birthday就唱生日歌，結婚時作咗首歌俾佢，嗰時唱到甩晒轆好緊張，今次就半甩轆唱俾佢聽。Rabeea冧爆多謝老公，在眾人起哄下，Tim就錫了Rabeea一啖，畫面非常sweet。 最後，談到他們在完騷前公布將於9月13日在澳門開騷，Tim表示仍有幾個月時間準備，屆時rundown可能跟香港略有不同，問到會否讓Tristan上台獻唱，他就表示視乎情況，「不過佢真係識唱《聖馬》，對到歌詞音準；囡囡都OK，但開始識怕醜。」他慨嘆子女急速成長，被問到女兒年齡時，有點猶豫，要老婆提點，場面爆笑。