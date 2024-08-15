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娛樂
2024-08-15 19:30:00

Dear Jane澳門開騷慶祝成軍20周年 實現「9月之約」

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Dear Jane明年邁向成軍20年。

Dear Jane明年邁向成軍20年。

2006年出道的樂隊Dear Jane，明年踏入成軍20周年，四子宣布將於92829日，在倫敦人綜藝館舉行《Dear Jane Live at The Londoner》演唱會，首次以搖滾聯乘弦樂團、敲擊樂等樂器，以音樂共融的演出，為20周年企劃打響頭響，門票將於明天(16) 10時起在BOOKYAY優先訂票，下周一公開發售。

Dear Jane將於下月在澳門舉行演唱會。 Dear Jane將於下月在澳門舉行演唱會，首以搖滾crossover弦樂和敲擊樂。

一言驚醒廿周年

Dear Jane 4TimHowieJackalNice對成軍20周年沒概念，年初受訪被問及20周年慶祝活動，才一言驚醒，啟動慶祝企劃，HowieTim齊道：「唔驚唔覺就廿年，證明大家一齊好開心！廿週年會出一隻破格冇精選歌、全部新歌嘅大碟外，下月2829日嘅澳門演唱會應該算係kick off 20週年序章，我哋都好期待！」Tim表示看過倫敦人綜藝館場地後，發現延伸舞台可擺放不同樂器，故決定今次聯乘演出，主音Tim表示，「我哋好多歌編曲上其實都有弦樂，今次係一個幾好伸延樂隊與弦樂嘅機會，出嚟應該會好特別，算係一次為澳門期間限定的演唱會。」Jackal補充指聯乘樂器演出，將更突顯live部分，所以歌單上會有部分的歌專為與歌迷大合唱而設，以做到台上台下共融共樂，現場氣氛一定很震撼。

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另有深層意義

今次澳門演唱會作為20周年團慶序章，原來有更深層意義，去年9月在澳門舉辦演唱會後，主辦看到台下fans的熱情便有個超正建議，Tim說：「主辦話五月天有『五月之約』，不如Dear Janefans都嚟個『九月之約』，咁橋一年後下個月就係九月，我哋又真係返到澳門開騷，如果每年9月，Dear Janefans大家互相見吓面，『九月之約』係一定要做嘅事。」

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