Dear Jane澳門開騷慶祝成軍20周年 實現「9月之約」

2006年出道的樂隊Dear Jane，明年踏入成軍20周年，四子宣布將於9月28及29日，在倫敦人綜藝館舉行《Dear Jane Live at The Londoner》演唱會，首次以搖滾聯乘弦樂團、敲擊樂等樂器，以音樂共融的演出，為20周年企劃打響頭響，門票將於明天(16日) 10時起在BOOKYAY優先訂票，下周一公開發售。

一言驚醒廿周年

Dear Jane 4子Tim、Howie、Jackal及Nice對成軍20周年沒概念，年初受訪被問及20周年慶祝活動，才一言驚醒，啟動慶祝企劃，Howie及Tim齊道：「唔驚唔覺就廿年，證明大家一齊好開心！廿週年會出一隻破格冇精選歌、全部新歌嘅大碟外，下月28及29日嘅澳門演唱會應該算係kick off 20週年序章，我哋都好期待！」Tim表示看過倫敦人綜藝館場地後，發現延伸舞台可擺放不同樂器，故決定今次聯乘演出，主音Tim表示，「我哋好多歌編曲上其實都有弦樂，今次係一個幾好伸延樂隊與弦樂嘅機會，出嚟應該會好特別，算係一次為澳門期間限定的演唱會。」Jackal補充指聯乘樂器演出，將更突顯live部分，所以歌單上會有部分的歌專為與歌迷大合唱而設，以做到台上台下共融共樂，現場氣氛一定很震撼。