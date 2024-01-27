Dear Jane被網民指用CHATGPT寫歌 Howie︰我就係AI

Dear Jane早前在討論區引來網民開PO討論，稱他們過去一年的歌曲「係咪用ChatGPT 整歌」、「成日出口水罐頭歌」。被問到網民有這類討論，負責作曲的Howie笑謂︰「我就係AI！」

Howie表示2023年剛好把同一類型歌曲放在一起，因此予人感覺差不多，「我哋啱啱推出嘅碟，差不多都係疫情嘅時候創作。公司會逐首揀，咁啱都係歌曲同一類型，都係比較抒情，就咁啱係一年內推出晒。我哋每一首歌都好喜歡，都明白到每一首歌，唔係每個樂迷都啱聽，無所謂，呢首唔啱，希望你下一首歌就喜歡， 聽歌係個人喜好。

新方向大談人生態度

提到Dear Jane踏入出道廿周年，他們表示現正準備新專輯，大談一些成長經歷，做人的心態，Jackal稱也會談及一些成長遇過的事，Tim補充說「譬如很想要嘅東西，其實你未必得到，也有些事譬如當初覺得是一個夢想，其實之後可能變成現實原來又未必係好事。 我覺得最重要是你找到你喜歡做的東西，你投放時間和精神下去，很自然你就會進步，或者找到你適合走的路。」

計劃搞巡唱

他們亦已計劃到其他地方搞巡唱，美加會是其中一站，甚或乎到英國開騷，一切已在構思中。Howie最期待可以到美加開騷，因為自己多年來都很想回成長的地方探下家人，並笑言如成事屆時可以「衣錦還鄉」。