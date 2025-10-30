Dear Jane談華納與新城破冰 張進翹粵劇look向《霸王別姬》致敬

Dear Jane、Kiri T出席《「新城勁爆頒獎禮2025」The HelloWin Party》。(蘇文傑攝)

Dear Jane、Kiri T、Moon Tang、Gordon Flanders等華納歌手昨日(29日)出席《新城勁爆頒獎禮 2025》HelloWin Party，Dear Jane四子和Kiri T受訪，主音Tim直言已有好幾年沒有出席新城活動，問到是否意味華納與新城破冰時，他笑言，「我都係聽大家講呢件事，I guess so。如果真係有冰，破咗都幾好，其實都係聽公司安排。」

Kiri細細個睇馬浚偉 問到最有信心獲甚麼獎時，他答道：「新城向來都係俾大家有個鼓勵，無所謂，嚟得新城party，大家都應該開心。」至於會否總動員出席頒獎禮時，Kiri只知自己和Dear Jane會出席，其他歌手單位就不清楚。提到新城高層馬浚偉主動與各大唱片公司搞好關係，Tim笑言不知道，只知太太在TVB工作認識對方，他私底下不認識馬生，但也看過對方參演的劇集，而Kiri自爆細細個看馬浚偉的《帝女花》，若有機會也想跟對方打招呼！