Dear Jane談華納與新城破冰 張進翹粵劇look向《霸王別姬》致敬

Dear Jane、Kiri T、Moon Tang、Gordon Flanders等華納歌手昨日(29日)出席《新城勁爆頒獎禮 2025》HelloWin Party，Dear Jane四子和Kiri T受訪，主音Tim直言已有好幾年沒有出席新城活動，問到是否意味華納與新城破冰時，他笑言，「我都係聽大家講呢件事，I guess so。如果真係有冰，破咗都幾好，其實都係聽公司安排。」
Kiri細細個睇馬浚偉
問到最有信心獲甚麼獎時，他答道：「新城向來都係俾大家有個鼓勵，無所謂，嚟得新城party，大家都應該開心。」至於會否總動員出席頒獎禮時，Kiri只知自己和Dear Jane會出席，其他歌手單位就不清楚。提到新城高層馬浚偉主動與各大唱片公司搞好關係，Tim笑言不知道，只知太太在TVB工作認識對方，他私底下不認識馬生，但也看過對方參演的劇集，而Kiri自爆細細個看馬浚偉的《帝女花》，若有機會也想跟對方打招呼！
借逾70年歷史戲服
活動以萬聖節為主題，不少歌手都悉手打扮配合主題，張進翹Manson更以大戲Look亮相，他透露，「花咗兩個幾鐘頭化粵劇妝外，今日點解揀呢個造型，因為好鍾意《霸王別姬》角色程蝶衣，對藝術追求嘅態度好欣賞。」他特地向粵劇界前輩借有逾70年歷史的戲服，連鞋和劍都一絲不苟，向角色致敬，同時宣揚香港粵劇文化，他笑言，「最難係唔可以露齒笑，否則好滑稽。」Beanies的Jaime、阿Kay和阿左就以《Wednesday》造型現身，更帶備道具，Jaime表示，「純粹望住日曆，知道記者會係星期三舉行，就選用《Wednesday》。」