Dear Jane驚訝越南歌手識唱《2084》 Tim向Jackal傳授造人秘訣：狂做愛就得喇(有訪問片)

Dear Jane接受訪問時，Tim爆seed教Jackal造人秘訣。(李睿哲攝)

Dear Jane今晚(15日)與COLLAR成員Day(許軼)、方皓玟和MC仁現身麥花臣場館，擔任《Noting to Prove演唱會》表演嘉賓。打頭陣演出的Dear Jane共唱了8首歌，除了樂迷耳熟能詳的《那裡只得我和你》、《到底發生過甚麼》、《銀河修理員》等，他們還選唱了較少公開演唱的《哀的美敦書》、《經過一些秋與冬》等作品。

首與 越南唱作歌手 Vũ合作 四子受訪時興奮表示，首次與越南唱作歌手Vũ合作，crossover創作新歌《Nhung Loi Hua Bo Quen》(被遺忘的諾言)，Howie為對方度身訂造作曲，Vũ親自填詞，他表示，「原來他們也喜歡聽廣東歌，仲識唱我哋首《2084》，廣東話口音都OK，好犀利。」他更即場模仿對方的越南口音。至於可有學懂幾句越南話時，他們就耍手擰頭，Tim 笑言，幸好對方英文好，雙方能以英語溝通。Tim認真表示，對方明年將舉行巡迴演唱會，也不排除會前往觀賞，說不定或擔任嘉賓。