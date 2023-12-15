Dear Jane驚訝越南歌手識唱《2084》 Tim向Jackal傳授造人秘訣：狂做愛就得喇(有訪問片)

Dear Jane今晚(15日)與COLLAR成員Day(許軼)、方皓玟和MC仁現身麥花臣場館，擔任《Noting to Prove演唱會》表演嘉賓。打頭陣演出的Dear Jane共唱了8首歌，除了樂迷耳熟能詳的《那裡只得我和你》、《到底發生過甚麼》、《銀河修理員》等，他們還選唱了較少公開演唱的《哀的美敦書》、《經過一些秋與冬》等作品。
首與越南唱作歌手Vũ合作
四子受訪時興奮表示，首次與越南唱作歌手Vũ合作，crossover創作新歌《Nhung Loi Hua Bo Quen》(被遺忘的諾言)，Howie為對方度身訂造作曲，Vũ親自填詞，他表示，「原來他們也喜歡聽廣東歌，仲識唱我哋首《2084》，廣東話口音都OK，好犀利。」他更即場模仿對方的越南口音。至於可有學懂幾句越南話時，他們就耍手擰頭，Tim 笑言，幸好對方英文好，雙方能以英語溝通。Tim認真表示，對方明年將舉行巡迴演唱會，也不排除會前往觀賞，說不定或擔任嘉賓。
自嘲是洗碗碟機
今年是Jackal新婚後的首個聖誕和除夕，不過Dear Jane將忙於出席不同演唱活動，問他可有被妻子投訴，他笑言，「我每晚都有返屋企！」他更表示太太也有預備美食讓他放工回家享用，不過他就自嘲是洗碗碟機，食完飯要自己洗碗。至於何時度蜜月，他表示年尾忙於工作，最快要明年2月才較安閒，當被問到可有向Tim請教造人大計時，Jackal直言既要工作又要造人，太忙碌，暫時先享受二人世界，豈料Tim自動獻計，突然爆seed：「狂做愛就得喇！」引來哄堂大笑。