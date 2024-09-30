Dear Jane 慶祝成軍20周年 宣布明年5月紅館開騷

Dear Jane一連兩晚（9月28及29日）於澳門舉行的《Dear Jane Live at The Londoner》 演唱會圓滿結束，這次是Dear Jane首次聯同弦樂、敲擊樂等樂器演出，一次期間限定音樂共融演唱會。演唱會全晚氣氛熱熾，6000名觀眾與Dear Jane不時大合唱，令昨晚尾場（30日） 聲音不適，需要吸氧氣、飲咸竹蜂的Tim也愈唱愈精神。演唱會結束前，Dear Jane更宣布重磅喜訊，明年是樂隊踏入成軍20周年，為感謝fans沿路不離不棄，明年5月Dear Jane約定大家，紅館見！

Dear Jane頭場結束後，觀眾encore之聲此起彼落，令準備落台的Nice走回咪前清唱出了：「寧願沒擁抱共你可到老….」，意想不到6000歌迷竟然跟著一起唱，Dear Jane頓時一臉意外又開心，最後在《祝君好》下Dear Jane正式和觀眾再見。

而昨晚尾場，Dear Jane在唱出最後一首《無憾的生存》前，再次感謝澳門觀眾的熱情，因為打從去年9月舉行澳門第二個演唱會，或是今次倫敦人演唱會，門票一律火速售罄，Tim說：「我哋同澳門、9月都好有緣份，9月份嚟到澳門都見到大家，都會有咁好嘅氣氛，我哋好想做一件事，每年9月都嚟澳門開騷好唔好？」觀眾即時歡呼尖叫；而在完騷全場不捨大叫encore時，Tim出奇不意拋出終極喜訊，說：「今晚真係玩得好開心，本身無咩特別plan過encore，既然你哋又咁熱情，喺到我話俾大家知，2025年5月紅館見。」