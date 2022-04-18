Dee哥回應「性教育先鋒」文章 推翻自己：性與愛情係相輔相成

ERROR成員Dee哥(何啟華)早前被「考古」粉絲發現他曾擔任「性教育先鋒」，並寫了一篇關於性教育的分享文章，其中一句寫到「性在愛情裡不一定需要」，不少網民對Dee哥的純情大感驚訝。今日，阿Dee透過其官方fans club發布短片，親自為文章解畫，他笑言要推翻十幾年前的說話，「性同愛情係相輔相成！」

為擔任「性教育先鋒」解畫

Dee哥在短片中首先澄清，性教育先鋒的文章確實是出自他手筆，他自言中學時期不喜歡讀書，凡是跟讀書無關的課外活動都會參加，所以經常做班長、prefect等職務，擔任「性教育先鋒」可讓他由大埔轉往灣仔上課，當然是很吸引的學習經驗。接著，他朗讀中四時撰寫的文章，在文中他分享對「談情說性」、「傳媒性意識」和「性騷擾」這三個課題的學習，並寫著，「從前一直都以為愛情就是兩個人互相喜歡大家，原來除了喜歡大家之外，也包括了為對方著想等一切行為，令我對愛情更清楚了！」