Dee@ERROR置業原來為阿哥 背後故事有洋蔥（有片）

ERROR成員何啟華(Dee)早前榮升業主，斥資1000萬元購入2伙上然單位，透露單位用作跟家人同住。花姐黃慧君日前出席《全民造星VI》海選時，被問到Dee買樓時，她表示毫不知情，自己也是從報道中得知，更問「依家買樓好平咩？」花姐直言見到報道後，立即問肥仔梁業︰「佢咁勁嘅！買兩層喎！真事嚟㗎？」但她直言Dee是有本事，相信他可以供得起，也替他感到高興，出道7年便可以購入兩個單位。

為阿哥置業

Dee昨日(26日)出席《三命》首映禮時，談到為何做業主。他稱現時自己可以在娛樂圈發展，全因哥哥孭起了養家的責任，支持他去追夢。他說︰「依家阿哥要成家立室，需要一個家，作為細佬係絕對全力協助。感恩阿哥當年俾機會我，兩兄弟一齊拍住上。」他表示有幫阿哥上車，兩個單位都是在同一層，但自己未必會入住。

對於報道指他斥資1000萬購入單位，Dee表示自己也想知道這1千萬是何來。他表示自己需要供樓，不要以為他發了達，更不忘呼籲大家有商演要找他。提到ERROR隊友睇中他一個細單位，Dee表示可以租予肥仔及193做「精神沉澱房」，但謝絕租給保錡，指對方不會交租。