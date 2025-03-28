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娛樂
2025-03-28 10:00:00

Dee@ERROR置業原來為阿哥 背後故事有洋蔥（有片）

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Dee透露置業是為了助哥哥一臂之力。(娛樂組攝)

Dee透露置業是為了助哥哥一臂之力。(娛樂組攝)

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ERROR成員何啟華(Dee)早前榮升業主，斥資1000萬元購入2伙上然單位，透露單位用作跟家人同住。花姐黃慧君日前出席《全民造星VI》海選時，被問到Dee買樓時，她表示毫不知情，自己也是從報道中得知，更問「依家買樓好平咩？」花姐直言見到報道後，立即問肥仔梁業︰「佢咁勁嘅！買兩層喎！真事嚟㗎？」但她直言Dee是有本事，相信他可以供得起，也替他感到高興，出道7年便可以購入兩個單位。

花姐對Dee置業感到高興，更搞笑著記者去查他是否有副業。(娛樂組攝)

花姐對Dee置業感到高興，更搞笑著記者去查他是否有副業。(娛樂組攝)

Dee早前包到冚去買樓，更購入兩個單位。

Dee早前包到冚去買樓，更購入兩個單位。

為阿哥置業

Dee昨日(26)出席《三命》首映禮時，談到為何做業主。他稱現時自己可以在娛樂圈發展，全因哥哥孭起了養家的責任，支持他去追夢。他說︰「依家阿哥要成家立室，需要一個家，作為細佬係絕對全力協助。感恩阿哥當年俾機會我，兩兄弟一齊拍住上。」他表示有幫阿哥上車，兩個單位都是在同一層，但自己未必會入住。

對於報道指他斥資1000萬購入單位，Dee表示自己也想知道這1千萬是何來。他表示自己需要供樓，不要以為他發了達，更不忘呼籲大家有商演要找他。提到ERROR隊友睇中他一個細單位，Dee表示可以租予肥仔及193做「精神沉澱房」，但謝絕租給保錡，指對方不會交租。

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Dee很感謝家人一直支持他追夢。

Dee很感謝家人一直支持他追夢。

哥哥為養家放棄音樂夢

Dee有一個大他6歲的哥哥，更是校草一名，與友人一齊夾band，但因為要養家被迫放棄音樂夢。對方一直支持Dee去追夢，「佢都係一個好信任我會成功嘅人，係無條件支持我。我咁任性養唔到家，有呢個狀態都係因為阿哥。」

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