Deliveroo戶戶送撤出香港｜曾搵巨星賣廣告 鄭秀文古天樂MIRROR劉俊謙都拍過

戶戶送決定撤出香港市場，並將出售部分資產予Foodpanda以及結束其他業務。戶戶送香港已提名清盤人以最有效率方式管理結束香港業務及其剩餘資產，而戶戶送香港平台將繼續運行至下月7日。 過去戶戶送找來不少明星藝人拍廣告，令人印象最深莫過於該平台過去找來不少明星藝人幫手賣廣告，而且每個廣告都非常有特色。曾參與過的藝人包括古天樂、鄭秀文、黃秋生、林海峰、谷德昭、張敬軒、MIRROR、ERROR、黃德斌、鄭中基、李司棋、已故藝人曾江、劉俊謙、蔡思韵、盧覓雪、吳肇軒、七師傅、林明禎、ANSONBEAN、Locker、蘇豪、許賢、周國賢、朱栢康等等。

ERROR扮鬼扮馬賣廣告 戶戶送Deliveroo在香港營運9年有多，於2020年起找藝人拍廣告，最先有許紹雄及黃浩然以《新紮師妹》組合出現。其後平台起用ERROR做代言人，ERROR四子更扮鬼扮馬，落力為不同在該平台上架的餐廳賣廣告。直至戶戶送5周年，古天樂與鄭中基合體宣布平台5周年優惠，同年更與「試當真」合作，找來Dear Jane、袁澧林等來個crossover反應不俗。

ERROR為戶戶送扮鬼扮馬︰

搵熱話人物拍攝 其後平台除了繼續起用ERROR外，更請MIRROR擔任代言人，會當他們開騷、拍攝，MIRROR的成員均會不經意PO相示意用戶戶送叫外賣。此外，平台也找來在網上討論高的藝人拍廣告，如早年《膠戰》播出，平台立即找岑珈其、徐浩昌、黃正宜及劉沛蘅拍攝，李司棋因為常跟網民在IG互動，平台也很快找李司棋幫手。最引人注意莫過於Sammi與古天樂一齊拍攝，一度引起網民熱烈討論，驚訝該平台可以成功拉攏影帝影后人馬再次同場。

劉俊謙 蔡思韵情侶檔登場 平台見劉俊謙在《九龍城寨之圍城》人氣急升，火速找他跟同樣有份拍的黃德斌以懷舊造型現身，夥拍林海峰賣廣告。去年踏入9周年，平台繼續起用劉俊謙，更請來他的女友蔡思韵一齊公開他們情侶日常生活。