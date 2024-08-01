Di-Dar音樂劇場｜將破地獄儀式搬上舞台 梁祖堯險被火燒後欄 葛民輝勾「坐蓮」回憶

由風車草劇團主腦梁祖堯、湯駿業(AhDee)、邵美君、將首度夥拍葛民輝、岑珈其等合演的黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，以殯儀業為故事主軸，更將破地獄儀式搬上舞台，一班男演員齊齊向殯儀顧問學習儀式細節，梁祖堯更要重演噴水並跨過小火盆的步驟，他笑言，「終於知道乜嘢叫做火燒後欄。」葛民輝則勾起多年前拍電影《天才與白痴1997》時，「坐蓮」看許志安破地獄的情景。

《Di-Dar音樂劇場》將於8月9日於葵青劇院首演，並於8月29日起移師香港演藝學院續演，3位主創及一眾演員包括葛民輝、岑珈其、何洛瑤(Sica)、鄧家杰(KaKit)、杜曦駿(Larry)、胡麗英(Grace)及梁浩邦，現正加緊為演出彩排。梁祖堯透露早在開始寫劇本時，已決定要在舞台重演中式殯儀，「一來好想傳承呢個精神，想多啲人知呢個好傳統嘅儀式，二來我哋未做過，喺舞台上做破地獄，好似好勁，有火噴出嚟好似好好睇。」故此，他特地請來殯儀顧問傑叔指導演員儀式細節及背後意義，並前往喪禮現場參觀破地獄的儀式。

珈其憶起小時候看破地獄的情景，「細個當表演睇，但屋企人會鬧，會叫我正經啲，唔好拍手。」阿葛小時候出席喪禮，曾抱睇表演心態，他回想拍電影《天才與白痴1997》的情景，「許志安喺度破地獄，嗰陣我係坐蓮，坐喺蓮花上面，睇住啲人頌經、許志安破地獄，已經20幾年前，但感覺似一個表演，睇到好激動，而家仲記憶猶新。」AhDee跟隨顧問參觀時，睇到好激動，驚嘆傳統智慧的厲害。」