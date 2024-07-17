Di-Dar音樂劇場｜梁祖堯拉大隊化身殯儀跳唱組合 Sica自言骨頭有障礙

風車草劇團主腦梁祖堯、湯駿業(AhDee)和邵美君，首度夥拍葛民輝合演的黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，將於下月9日起於葵青劇院公演，在梁祖堯的建議下，4人民將聯同劇所有演員包括、岑珈其、何洛瑤(Sica)、鄧家杰(KaKit)、杜曦駿(Larry)、胡麗英(Grace)及梁浩邦組成跳唱組合，齊齊大展舞技。梁祖堯笑言，終可一圓跳唱歌手夢，而負責編舞的Kakit和Larry預告會打側手翻，Sica就自言骨頭多障礙，仍未學懂打側手翻。
梁祖堯半說笑指自己沒時間做gym，拉全體演員跳舞當作一齊健身，然後才認真道，「我覺得每個人都鍾意跳舞，話唔識跳舞嘅岑珈其，其實佢都係好enjoy跳舞，你見佢嘅投入度，係勁enjoy！每個人都有佢嘅跳舞魂喺入面，跳舞呢件事係好開心，同埋揦手唔成勢嘅時候觀眾亦會睇得好開心。」
挑戰道德底線
跳舞當然要有歌曲，為了配合今次《Di-Dar》的故事內容，歌曲上亦有令人意想不到的驚喜。阿祖道：「我哋揀咗好多歌喺裡面表演，戲軌係我哋呢班人周圍拼湊埋一齊，無啦啦變咗跳唱組合，仲紅咗添！我哋會唱好多同殯儀有關嘅改編歌，但係啲歌完全係挑戰人類底線嘅極限，因為啲歌詞係挑戰禁忌，挑戰道德底線，同埋好好笑，我第一次睇嘅時候，我喺屋企笑咗出嚟。點解會有嗰啲歌，係因為戲軌係我哋唱呢啲歌，然後成為組合紅咗，好受歡迎，有好多fans，但啲fans都係孤魂野鬼，都係啲死咗或者想死嘅人，現實裡面做唔到呢件事，喺劇場世界裡面，就可以盡情發揮自己，我自己亦終於可以一圓成為跳唱歌手嘅夢想。」
教葛民輝跳舞 沒壓力
負責編舞的KaKit及Larry首次為十多位演員的編排，當中更包括邵美君和葛民輝等前輩演員，兩人不感壓力，KaKit道：「因為佢哋兩個都係表演經驗超級豐富，我哋都係俾少少框架、steps佢哋，然後都係自由發揮，例如我哋只係指導邊個位做邊啲，阿葛會問返我哋係咪想妖啲定係型格啲character、動作俾阿君，然後我哋就可以再度啲妖啲嘅俾阿君去試，然後就做到啲好妖嘅嘢出嚟。」Larry亦道：「佢哋全部都聽開歌，有基本嘅節拍感，音樂感好好，令到成件事好做好多，教起上嚟易好多快好多。」沒舞蹈底子的Grace認為最緊要享受，跟觀眾分享開心氛圍。
台上挑戰側手翻
兩人更加為有跳舞底子的演員，設計難度稍高的動作。Larry道：「我哋有個動作係要做側手翻，我哋好多人都未做到，包括我自己都未做到，諗住利用呢一個月練。」Sica笑言自以為跳舞都唔差，但要應付locking，wave，isolation等不同舞種，突破她對跳舞的認知和能力， 「原來我個骨頭係好多障礙，另外側手翻我都係唔識㗎，然後當佢哋話仲要度多個前滾翻，我話我真係學唔切喇！」