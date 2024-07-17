Di-Dar音樂劇場｜梁祖堯拉大隊化身殯儀跳唱組合 Sica自言骨頭有障礙

風車草劇團主腦梁祖堯、湯駿業(AhDee)和邵美君，首度夥拍葛民輝合演的黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，將於下月9日起於葵青劇院公演，在梁祖堯的建議下，4人民將聯同劇所有演員包括、岑珈其、何洛瑤(Sica)、鄧家杰(KaKit)、杜曦駿(Larry)、胡麗英(Grace)及梁浩邦組成跳唱組合，齊齊大展舞技。梁祖堯笑言，終可一圓跳唱歌手夢，而負責編舞的Kakit和Larry預告會打側手翻，Sica就自言骨頭多障礙，仍未學懂打側手翻。

梁祖堯半說笑指自己沒時間做gym，拉全體演員跳舞當作一齊健身，然後才認真道，「我覺得每個人都鍾意跳舞，話唔識跳舞嘅岑珈其，其實佢都係好enjoy跳舞，你見佢嘅投入度，係勁enjoy！每個人都有佢嘅跳舞魂喺入面，跳舞呢件事係好開心，同埋揦手唔成勢嘅時候觀眾亦會睇得好開心。」