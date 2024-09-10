Di-Dar音樂劇場｜葛民輝農曆七月瞓棺材嚇親家人 梁祖堯病倒要打開聲針(有片)

風車草黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》合共34場演出，因颱風摩羯襲港延至昨晚(9日)假香港演藝學院歌劇院完成尾場，劇團主腦梁祖堯、湯駿業(AhDee)和邵美君，以及葛民輝、岑珈其、何洛瑤(Sica)、梁浩邦、阮韻珊、鄧家杰(KaKit)和杜曦駿(Larry)都情緒高漲，在謝幕時罕有地以跳唱組合「R.I.P」形式encore跳唱《火熱動感La La La》，觀眾亦有備而來，自備R.I.P燈牌應援，將舞台劇變成演唱會，阿葛更走到台下與觀眾打成一片，Sica感不捨一度落淚。

病倒要打開聲針 阿祖於後台受訪時表示，上周不慎病倒，咳到聲沙要打開聲針頂硬上。阿葛分享最難忘一場戲，必然是瞓棺材，「農曆七月要瞓棺材，嚇親我啲屋企人。成件事好虛幻，但有傑叔(法科顧問)頂住，加上我平生不作虧心事，所以冇有怕！」他再次多謝風車草遷就拉闊綵排而提早排戲，又體會到觀眾熱情，甘心認輸：「佢哋識背對白，熟過我哋，捉我哋讀錯對白。」上月阿祖曾在社交平台公開表示不滿，指有人在劇場內以手機偷錄演出，他自言已消化情緒，明白觀眾為會想拍低，「但劇場最珍貴係當下嘅互動，你拍低咗係可以睇返，但已經唔係嗰種feel，咁不如你放低手機睇啦，現場一齊交流開心吓啦，我戥佢唔抵啫。」

珈其獲五膠窩心支持 至於扮演鬼魂的珈其，揚言未驚過，入場已拜足四角並獲護身符，「而且投入演出，要記住台詞、歌詞、舞步，都冇理咁多喇！」談到《膠戰》隊友都捧場時，珈其笑指起初提出邀請，五膠都沒有回覆，略感失望，豈料他們各自私訊，「首先係Edan話唔夾人都要自己睇，跟住阿正他們都陸續私訊我。」令他大為感動。問到Sica為何落淚，她解釋指每晚都好感動，「但嚟到最後一場，諗到第二日唔會再見大家，就好唔捨得。」

盼重演開Part II 《Di-Dar》獲得空前成功，由晴天林改詞的歌舞版《真的孝子》、《你唔拜我啦》等都相當搞笑，監製兼導演AhDee表示：「冇諗過反應咁瘋狂，好多觀眾想R.I.P出道。」他表示跟團隊都考慮重演，他道：「我哋搵緊機會重演，因為好多觀眾都未睇，淨係waiting list都可以開多兩星期。」阿祖表示仍有其他候選金曲，例如《獨自去開棺》，希望開part 2時可以更新歌單。