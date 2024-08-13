Di-Dar音樂劇場｜Kakit獨特簡介成功獲張敬軒關注 與孖生阿哥少爺占相認

自公演以來，獲不少圈中人到場支持，首場到場的少爺占更貼出與Kakit的合照，驚訝發現二人長得非常似樣，儼如失散兄弟。自Kakit參加《全民造星V》時，已經有不少人指他跟少爺占撞樣，Kakit亦貼出合照留言說︰「終於同到傳說中失散兄弟or父子?合影！」非常搞笑。

Kakit自我簡介內容超好笑

不過，最引來大家關注的是張敬軒因為看過Kakit在場刊的自我介紹後，追蹤對方的IG。Kakit因為入行不是很長時間，為了令簡介看上去長一些，於是列出自己由小學開始獲得過的陸運會獎項，如跳高冠軍、班際接力冠軍等等，又把自己的散光度數加進其中。

成功吸張敬軒關注

最搞笑的是他把自己的染髮次數及顏色也寫入去，而且用不同名字去形容髮色，名字看上去更似一些戲名，玩味甚濃。簡介最後一欄寫道︰「Kakit亦在《新城永慶Music Fantasia音樂會2023》與兒時偶像張敬軒先生合照，至今張敬軒先生仍然未有follow back Kakit，大家如有同情心，可follow︰_ka.kit」

有人見到Kakit的簡介後大感好笑，於是決定助他一把，特意tag了張敬軒的帳號，張敬軒留意到下在限時動態回覆說︰「已FOL」。Kakit成功獲得兒時偶像關注，大感開心！