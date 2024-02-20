Disney影集｜韓劇《Moving超異能族》大受歡迎 韓孝周再効力Disney+聯手朱智勛拍新劇

串流平台近年主力打開韓劇市場，去年大受歡迎的《Moving超異能族》為Disney+刺激用戶增長，繼2023年推出熱爆全球嘅《Moving超異能族》同無數大熱韓劇後，今年初上架的《殺人者的購物中心》、《財閥X刑警》均反應不俗，而Disney+在2024年還有多套韓國原創作品陸續推出。

《支配物種》 (Blood Free)

由《屍戰朝鮮》男主角朱智勛聯手《Moving超異能族》再次爆紅嘅實力女神韓孝周，領銜主演的《支配物種》，兩人於劇中將會陷入千絲萬縷、錯綜複雜嘅境況之中，安排4月起全球上線。