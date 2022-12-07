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娛樂
2022-12-07 19:56:28

Disney+｜三池崇史血腥暴力新作《Connect：連瞳》今上架 丁海寅高庚杓演黑化角色鬥演技

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丁海寅變身為肌肉猛男，演不死新人類河東修。(《Connect連曈》劇照)

丁海寅變身為肌肉猛男，演不死新人類河東修。(《Connect連曈》劇照)

日本「暴力美學」大師三池崇史首次執導韓劇《Connect：連瞳》，集合科幻、血腥、暴力、懸疑元素，兩大男主角丁海寅、高庚杓突破男神形象，化身不死新人類與變態殺人魔，夥拍《屍戰朝鮮》女星金慧峻，進入瘋癲混戰狀態。全套6集今日(7日) 於 Disney+上架，劇集三大亮點值得留意。

丁海寅演個性陰沈但富正義感的不死新人類。(《Connect連曈》劇照) 《極速首爾》男星高庚杓演變態殺手。(《Connect連曈》劇照)

丁海寅、高庚杓 男神黑化互鬥演技

向來多演正派陽光角色的韓國兩大男神丁海寅和高庚杓，突破幕前的暖男形象，陷入瘋狂狀態互鬥演技。丁海寅變身為肌肉猛男，飾演個性陰沈但正義的不死新人類河東修，高庚杓則演追求美感的冷面殺人魔吳振燮，展現從未見過的黑暗一面。

暴力大師三池崇史主理  糅合科幻血腥暴力元素

《Connect：連瞳》以擁有極速自我修復能力的新人類「Connect」作為劇集主軸，主角河東修不但捲入連環殺手兇案，更因其超能力而被警方及黑道盯上，展開多方面的追擊戰。在日本鬼才導演兼暴力美學大師三池崇史的導演筒下，《Connect：連瞳》打正旗號以血腥暴力鏡頭衝擊觀眾視覺感觀，以韓劇少見的類型展開新篇章。

高庚杓演變態殺手。(《Connect連曈》劇照) 從預告片可見，被割傷肢體，血管橫飛亦可馬上會作出自行修復。(《Connect連曈》劇照) 《屍戰朝鮮》女星金慧峻演不死新人類的唯一幫助者。(《Connect連曈》劇照)

CG特效呈現 血管橫飛自我修復畫面

單看《Connect：連瞳》預告片，「新人類Connect」河東修被割傷身體，血管馬上會作出自行修復，足見令人驚艷的CG特效，立體呈現導演天馬行空的想像畫面，建構一個詭異陰森的血腥世界。

《Connect: 連瞳》講述一個擁有快速自癒超能力的新人類，在一次被器官販賣集團綁架後，發現自己能透過失去的眼睛，看見變態殺人魔眼前的景像。為了阻止殺人魔及奪回自己的眼睛，新人類與殺人魔及警方展開了追擊戰。

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