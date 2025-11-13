Disney+巡禮｜小島秀夫現身香港全場尖叫 池昌旭今田美櫻合體宣傳愛情劇

Disney+節目巡禮今年移師香港迪士尼舉行，安排近20位韓劇及日本演員及幕後出席盛大記者會，吸引來自世界各地傳媒到場採訪，包括玄彬 、鄭雨盛 、禹棹奐、朴寶英、池昌旭 、都敬秀（D.O. ）、申敏兒、朱智勛、李世榮、李棟旭、小島秀夫、真田廣之、今田美櫻、Travis Japan成員松田元太及中村海人等，場面熱鬧。

今田美櫻大讚池昌旭夠 charm

發布會於今早10時展開，經介紹完多部未來一年串流上架的日本動畫，首先登場是松田元太和中村海人，介紹組合的旅遊綜藝節目《Travis Japan到美國放暑假》(Travis Japan Travel Around the World），兩人出場時先曬廣東話講：「你好。」之後再向大家分享拍攝趣事。日本人氣女星今田美櫻聯同韓國型男池昌旭一同現身，為將於周日開鏡的愛情劇《Merry Berry Love》首度合體，今田美櫻大讚拍檔夠charm，亦有看過對方主演的韓劇，兩人將會到日本島取景。池昌旭之後再度站台，與《操控遊戲》拍檔、EXO成員都敬秀大談拍攝辛酸，池昌旭大嘆拍攝由頭到尾都相當辛苦，而都敬秀今次演奸角可謂極具挑戰性。