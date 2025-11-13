Disney+巡禮｜朱智勛李棟旭型爆登場 真田廣之添食《幕府將軍》認有壓力

李棟旭聯同金慧埈及導演李權來港宣傳《殺人者的購物中心》第2季。 (娛樂組攝)

Disney+亞太區發布會今年移師香港迪士尼舉行，安排近20位韓劇及日本演員及幕後出席盛大記者會，吸引來自世界各地傳媒到場採訪，包括玄彬 、鄭雨盛 、禹棹奐、朴寶英、池昌旭 、都敬秀（D.O. ）、申敏兒、朱智勛、李世榮、李棟旭、小島秀夫、真田廣之、今田美櫻、Travis Japan成員松田元太及中村海人等，場面熱鬧。

發布會主要分兩部分進行，《賭金》（Gold Land）女主角朴寶英聯同金聖喆、李玹旭、導演金星勳一同來港，四人站台跟各地記者打招呼及接受提問。其後，李棟旭登場再掀高潮，他擺甫轉圈，並聯同金慧埈及導演李權宣傳《殺人者的購物中心》第2季，今季加入日本紅星岡田將生，未有同行的岡田將生則拍片跟大家打招呼。

及後，《再婚皇后》（The Remarried Empress）主角申敏兒、朱智勛、李世榮一同登場，現場大批女記者當見到朱智勛即瘋狂尖叫，雖然朱智勛在台上咳了幾聲，更咳至要兩度擰轉身，但仍不時露出親切笑容，臨離場時還讓申敏兒先行及輕撫對方背脊，相當有風度。

活動尾聲，金球獎兼艾美獎視帝真田廣之壓軸登場，他偕《幕府將軍》編劇Justin Marks及Rachel Kondo分享添食心情。真田廣之坦言第二季有壓力，但相信可以靠團隊精神，加上有新陣容加入，有望《幕府將軍》再創佳績。