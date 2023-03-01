Disney+影集｜真人版《小飛俠》首發預告 祖狄羅演鐵鉤船長

繼《小美人魚》(The Little Mermaid》後，迪士尼另一經典動畫改編的真人版電影《小飛俠》(Peter Pan & Wendy)今日釋出首發預告。由《尋龍傳說》(Pete’s Dragon)導演David Lowery執導，Alexander Molony飾演小飛俠，《生化危機》(Resident Evil)女星米娜祖華域芝Milla Jovovich女兒Ever Anderson飾演Wendy。《怪獸與牠們的產地》祖狄羅(Jude Law)飾演鐵鉤船長(Captain Hook)，還有黑人女星Yara Shahidi飾演仙子Tinker Bell。

長不大的悲劇

《小飛俠》改編自蘇格蘭小說家James Matthew Barrie同名作品，講述一位識飛但拒絕長大的小孩Peter Pan，在夢幻島(Neverland)遇上Wendy，與島上的同伴一起對抗海盜及鐵鉤船長的故事。《小飛俠》主題帶出「不想長大」的訊息，因童年純真與成人的責任之間的衝突，令Peter Pan不想變為成年人，也鼓勵其他小朋友不要成長。這個不切實際的願望，成為現實世界中的悲劇。真人版《小飛俠》於4月28日Disney+上架。