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娛樂
2023-03-01 18:24:13

Disney+影集｜真人版《小飛俠》首發預告 祖狄羅演鐵鉤船長

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Alexander Molony飾演小飛俠，外界讚選角不錯。

Alexander Molony飾演小飛俠，外界讚選角不錯。

繼《小美人魚》(The Little Mermaid》後，迪士尼另一經典動畫改編的真人版電影《小飛俠》(Peter Pan & Wendy)今日釋出首發預告。由《尋龍傳說》(Pete’s Dragon)導演David Lowery執導，Alexander Molony飾演小飛俠，《生化危機》(Resident Evil)女星米娜祖華域芝Milla Jovovich女兒Ever Anderson飾演Wendy。《怪獸與牠們的產地》祖狄羅(Jude Law)飾演鐵鉤船長(Captain Hook)，還有黑人女星Yara Shahidi飾演仙子Tinker Bell

飾演Wendy的Ever Anderson極似媽咪Milla Jovovich。

飾演Wendy的Ever Anderson極似媽咪Milla Jovovich。

祖狄羅演反派鐵鉤船長。

祖狄羅演反派鐵鉤船長。

長不大的悲劇

《小飛俠》改編自蘇格蘭小說家James Matthew Barrie同名作品，講述一位識飛但拒絕長大的小孩Peter Pan，在夢幻島(Neverland)遇上Wendy，與島上的同伴一起對抗海盜及鐵鉤船長的故事。《小飛俠》主題帶出「不想長大」的訊息，因童年純真與成人的責任之間的衝突，令Peter Pan不想變為成年人，也鼓勵其他小朋友不要成長。這個不切實際的願望，成為現實世界中的悲劇。真人版《小飛俠》於428Disney+上架。

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