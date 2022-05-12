Disney+《梅艷芳》導演版分章節播映　一個重點串連昔日與現今時空

提到天王巨星、芳華絕代，大部分香港人或者都會舉出這兩個名字：張國榮、梅艷芳。幸得Disney+上架《梅艷芳》，才能讓更多人欣賞到這部向「香港女兒」梅艷芳致敬的傳記電影。導演版分成五個章節，一氣呵成看完，由於沒有入戲院看原本的放映版，在此就不能比較了，只講述個人觀感。 《梅艷芳》導演版分成五個章節 一章一個重心 《梅艷芳》由梁樂民執導及編劇，江志強監製，主演是王丹妮（飾梅艷芳），戲分較重的還有劉俊謙（飾張國榮）、廖子妤（飾梅愛芳）、林家棟（飾蘇總經理）、古天樂（飾Eddie，原型劉培基）。 不同於放映版，在Disney+上以集數形式表達，要講述傳奇的一生，或許確實以這樣的剪輯方法呈現更好。 第一章節講述梅艷芳和梅愛芳在荔園細細個已賣唱，長大後獲黎小田邀請，兩姊妹參加無綫與華星合辦的《第一屆新秀歌唱比賽》，梅艷芳憑著演繹《風的季節》毫無懸念地獲得冠軍，從此展開其傳奇人生，並凸顯出梅艷芳除了歌藝，還有出色的壓場能力。 第二章講述梅艷芳的事業如日方中，偶然機會下認識了日本男星後藤夕輝（原型為近藤真彥），重心放在梅艷芳於愛情路上的歷練。 第三章將愛情的苦難、歷練再上一層，重塑卡拉OK掌摑事件，梅姐出走泰國一事，而從此令她將人生的重心轉移到慈善上。 第四章講及梅姐重返舞台，而人生的歷練繼續加苦——摯親姐姐患癌離世；摯友張國榮自殺。 第五章迎來終焉，就算人生剩下不多的時間，梅姐仍然選擇不失場，為香港人籌辦《1：99音樂會》，為粉絲舉辦演唱會，不能說走就走，以一曲《夕陽之歌》作結。

超越時空的梅艷芳傳奇 一個重點串連2003年與現今時空 何謂不朽傳奇？你會記得這一個人，後世會記得這一個人，這號人物流芳百世。「你會唔會記得我呀？」、「希望大家都記得我」，在後半段是常常會用到的對白。記憶是種很玄的東西，在差不多20年，剛好是19年的今日，我們依然記得梅艷芳、依然記得張國榮，仍依然記得，2003年的沙士疫情。 《梅艷芳》在這個時間上映，疫情這個重點，將兩個時空串連起來，不只是已故的巨星，而係一切都那麼熟悉，沙士與新冠都是肺炎，都讓市道蕭條——導演巧妙地剪輯當年的新聞片段，形成傳記電影與紀錄片、虛實交錯的感覺，從而令人容易投入到那個時空裡去。 當年的痛苦，今日的慘況，昔時的哀傷，當下的愁緒，都疊加積累在一起，讓人忍不住掉下淚來，對，這就是一部催動你情緒的傳記電影，表面那一層梅姐的不屈不撓、敬業精神，那種堅強意志固然值得後人學習，「前輩睇住後輩係應份嘅」，內裡那一層每人感受不同，我感受到的就是物非、人非的情懷，在電影裡看到的舊香港不存在；昔日的天王天后不復存；那個璀璨的黃金年代已經逝去…… 電影沒有留下任何一絲希冀，期許未來的訊息。就只是，斜陽無限，無奈只一息間燦爛，何只慢歌唱的是唏噓？電影播的，同樣是唏噓。

傳記電影的重塑與還原 我們該追求甚麼？ 重塑是重新塑造，有些時候，假如沒有相關資料，又或無法完整還原，或多或少都須添加想像、虛構成分，像是梅姐與男友相處的點滴，誰人知曉？而傳記「電影」並非紀錄片，我們需要100%還原嗎？ 重塑與還原或者都不是重點，而是到底成品出來有否扭曲、詆毀主角。見不少人指斥電影為近藤真彥洗白，我不了解這段情，無從置喙；亦刻意避談梅媽，甚至好似有美化母女關係之嫌（到底母女之間關係如何感情如何，或許也只有她們知曉了）。 只是，如果添加母女之情，其實對表述一代傳奇的人生而言，有沒有幫助呢？對於電影，娛樂、商業成分偏重的作品來說，這就是必要的剪裁。 因此，呈現出來的「故事」，如果與事實不符，自然會有人出來直斥其非，比方說大家急切地指為近藤真彥洗白，挖出他的渣男史，一套作品之所以完成、完整，並不在於它誕生、播映的剎那，其他因素，例如評論、報道會使之更為完整。