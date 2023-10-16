Disney+︱池昌旭 魏河俊《惡中之惡》鬥戲 劇集致敬周潤發發哥《英雄本色》

韓劇《Moving超異能族》掀起全球風潮，Disney+即以原創韓劇《惡中之惡》接力上線，延續熱潮。這部以九十年代黑幫猖獗的江南為背景的犯罪劇，以中、日、韓犯毒集團為故事背景，主要講述了警察臥底試圖搗破韓國首爾最大的犯罪集團的故事。
兩大男神演爛仔爛鬥爛
兩大男神池昌旭、魏河俊，不但在劇中鬥戲，飾演臥底角色的池，與扮演黑幫首領的魏，劇裡性格鮮明，加上血肉橫飛的打鬥場面，江南的黑幫們喜歡以拳頭解決問題，打鬥場面逼真刺激，尤其是由池昌旭和魏河俊領銜的打鬥場面，充滿了陽剛味道，吸引了許多觀眾的注意。
彩蛋向《英雄本色》致敬
令一彩蛋是劇集致敬香港經典電影《英雄本色》周潤發，因而引起觀眾的熱烈討論，仿似擁有不死身，每每見到首領鄭企鐵(魏河俊)身陷險境時，都奮不顧身相救的朴俊末(池昌旭)，一次終於身受重傷入院。出院後組織內一位成員一邊護送朴俊末一邊向他說道：「你想學周潤發嗎？你就是打不死，好像《英雄本色》一樣。」發哥不愧為香港之光，深得韓國人歡迎，讓香港觀眾看得會心微笑。
《惡中之惡》的故事背景設定為九十年代的韓國首爾，掌控著一個黑社會幫派的一名前DJ，開始於市內的夜場販賣一種名叫「江南水晶」(暫譯)的新興毒品。鄉村警察朴俊末(池昌旭飾)被招募成為臥底，並負責潛伏於跨國販毒集團，目的就是為了成為集團的核心，從內而外搗破黑幫主腦鄭企鐵(魏河俊飾)的惡勢力， 找出「江南水晶」的毒品源頭。全劇共12集，現已播放至第7集，逢周三上線兩集，並於大結局之時以3集一口氣作結，敬請期待。