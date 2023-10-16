Disney+︱池昌旭 魏河俊《惡中之惡》鬥戲 劇集致敬周潤發發哥《英雄本色》

韓劇《Moving超異能族》掀起全球風潮，Disney+即以原創韓劇《惡中之惡》接力上線，延續熱潮。這部以九十年代黑幫猖獗的江南為背景的犯罪劇，以中、日、韓犯毒集團為故事背景，主要講述了警察臥底試圖搗破韓國首爾最大的犯罪集團的故事。

兩大男神演爛仔爛鬥爛

兩大男神池昌旭、魏河俊，不但在劇中鬥戲，飾演臥底角色的池，與扮演黑幫首領的魏，劇裡性格鮮明，加上血肉橫飛的打鬥場面，江南的黑幫們喜歡以拳頭解決問題，打鬥場面逼真刺激，尤其是由池昌旭和魏河俊領銜的打鬥場面，充滿了陽剛味道，吸引了許多觀眾的注意。