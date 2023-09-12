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娛樂
2023-09-12 17:54:41

Disney+秋季情報 梁朝偉《風再起時》MCU《洛基2》即將上架

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《風再起時》講述香港四大探長的傳奇故事。

《風再起時》講述香港四大探長的傳奇故事。

Disney+秋季電影、影集即將上架名單包括港、外、韓作品，剛獲頒威尼斯影展終身成就獎的影帝梁朝偉與郭富城主演的《風再起時》，將於930日上架。《風》片講述香港「四大探長」的傳奇故事，梁朝偉與郭富城分別飾演南江與磊樂，兩位性格各異的探長機緣下合作，最終掌控香港黑白兩道30多年。電影是梁、郭兩大影帝首次合作，許冠文憑此片贏得香港電影金像獎最佳男配角。

《曼達洛人》衍生劇《亞蘇卡》。

《曼達洛人》衍生劇《亞蘇卡》。

《曼達洛人》衍生作

《星球大戰》系列影集《曼達洛人》衍生作品《亞蘇卡》，故事時間設定為1983年《星球大戰：絕地反擊戰》銀河帝國被毀滅之後。講述Anakin Skywalker徒弟亞蘇卡與反抗軍合力對抗未知星域回歸的索龍元帥。片中有動畫《星際大戰：反抗軍起義》角色現身，計有主角Ezra Briger及武器專家Sabine Wern等。影集已上架。

奧斯卡男配角關繼威(右)加盟《洛基2》。

奧斯卡男配角關繼威(右)加盟《洛基2》。

MCU最強影集

外界稱可挽救MCU近年劣勢影集，相隔兩年《洛基》(Loki)終於推出第2季。Tom Hiddleston飾演的洛基再次展開時間之旅。「時間溜脫」突然發生在他身上、大反派征服者康再次登場，加上奧斯卡最佳男配角關繼威飾演的TVA職員OB，帶大家進入另一次神奇之旅。《洛基2》於106日上架。

《惡中之惡》池昌旭飾演臥底。

《惡中之惡》池昌旭飾演臥底。

黑幫臥底夫婦

緊接大熱韓劇《MOVING異能》的《惡中之惡》，由《奇皇后》男星池昌旭及《魷魚遊戲》魏河俊主演，時間線設定於90年代的首爾，講述池昌旭飾演的鄉村警員是黑幫臥底，也是警員的妻子也自願參與這次行動，之後引致連鎖危機。林世美飾演的妻子與老公池昌旭大鬥演技。《惡中之惡》於927日上架。              

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