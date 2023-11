Disney+︱紀錄防彈少年團成軍10年記錄片 《BTS Monuments: Beyond The Star》下月首播

12月20日Disney+ 一口氣獨家上架《BTS Monuments: Beyond The Star》首兩集,餘下的6集會讓A.R.M.Y.見證BTS逐步成為天團的珍貴片段與勵志歷程。此外還收錄成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 和 Jung Kook 從未曝光的訪問片段,以及表演與幕後時刻,帶領觀眾深入了解團隊十年以來的職業生涯,並首次以引人入勝的紀錄片形式與觀眾,一同經歷BTS以及各成員們的高低潮。

韓國男團防彈少年團(BTS)出道10年的紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》,將於12月20日於Disney+播放,紀錄片記錄了BTS 7名成員,走著「別人沒有走過的路」的過程中,所經歷的苦惱、挑戰,以及他們的日常生活及心裡話。

《BTS Monuments: Beyond The Star》將播出成員稀有的訪問片段。

《BTS Monuments: Beyond The Star》已公布的8集單元名稱,足以教各位觀眾與A.R.M.Y.萬分期待:第1集《The Beginning》;第2集《Adolescence》;第3集《Pursuit of Happiness》;第4集《Disconnected》;第5集《Welcome!》;第6集《Begin and Again》;第7集《Still Purple》;第8集《Promise For Tomorrow》。

紀錄片會聚焦每位成員的個人時刻,包括他們第一次見面時的感受、續約過程、​新冠肺炎期間限聚隔離時遇到的困難。當然亦有少不了輕鬆片段,包括J-hope驚喜生日派對,以及Jung Kook的高中畢業典禮。