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娛樂
2023-11-21 21:23:39

Disney+︱紀錄防彈少年團成軍10年記錄片 《BTS Monuments: Beyond The Star》下月首播

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出道10年的BTS，經歷甚多才能成為天團。

韓國男團防彈少年團(BTS)出道10年的紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》，將於12月20日於Disney+播放，紀錄片記錄了BTS 7名成員，走著「別人沒有走過的路」的過程中，所經歷的苦惱、挑戰，以及他們的日常生活及心裡話。

 

12月20日Disney+ 一口氣獨家上架《BTS Monuments: Beyond The Star》首兩集，餘下的6集會讓A.R.M.Y.見證BTS逐步成為天團的珍貴片段與勵志歷程。此外還收錄成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 和 Jung Kook 從未曝光的訪問片段，以及表演與幕後時刻，帶領觀眾深入了解團隊十年以來的職業生涯，並首次以引人入勝的紀錄片形式與觀眾，一同經歷BTS以及各成員們的高低潮。

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《BTS Monuments: Beyond The Star》將播出成員稀有的訪問片段。

《BTS Monuments: Beyond The Star》已公布的8集單元名稱，足以教各位觀眾與A.R.M.Y.萬分期待：第1集《The Beginning》；第2集《Adolescence》；第3集《Pursuit of Happiness》；第4集《Disconnected》；第5集《Welcome!》；第6集《Begin and Again》；第7集《Still Purple》；第8集《Promise For Tomorrow》。

紀錄片會聚焦每位成員的個人時刻，包括他們第一次見面時的感受、續約過程新冠肺炎期間限聚隔離時遇到的困難。當然亦有少不了輕鬆片段，包括J-hope驚喜生日派對，以及Jung Kook的高中畢業典禮。

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成員出席國際性頒獎禮的片段，亦會收入其中。

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