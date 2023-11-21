Disney+︱紀錄防彈少年團成軍10年記錄片 《BTS Monuments: Beyond The Star》下月首播

韓國男團防彈少年團(BTS)出道10年的紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》，將於12月20日於Disney+播放，紀錄片記錄了BTS 7名成員，走著「別人沒有走過的路」的過程中，所經歷的苦惱、挑戰，以及他們的日常生活及心裡話。

12月20日Disney+ 一口氣獨家上架《BTS Monuments: Beyond The Star》首兩集，餘下的6集會讓A.R.M.Y.見證BTS逐步成為天團的珍貴片段與勵志歷程。此外還收錄成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 和 Jung Kook 從未曝光的訪問片段，以及表演與幕後時刻，帶領觀眾深入了解團隊十年以來的職業生涯，並首次以引人入勝的紀錄片形式與觀眾，一同經歷BTS以及各成員們的高低潮。