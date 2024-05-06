Disney+｜繼《Get Back》後 5月8日播The Beatles《Let It Be》修復版紀錄片 收錄從未曝光絕密片段

流行音樂最偉大樂隊The Beatles，活躍於上世紀1960至70年代，雖然成團只有短短10年，但在搖滾音樂的長河裡影響深遠，他們留下的雋永金曲，定義了當代流行音樂的面貌，可惜因為隊員爭拗，於1970年5月解散。

而解散前最後專輯《Let It Be》，在樂隊歷史上佔據著別具意義的地位，由於60年代中開始，The Beatles停止舉辦演唱會，因此灌錄這張專輯前，就決定拍攝一齣紀錄片，找來他們的導演好友Michael Lindsay-Hogg負責執鏡，除了紀錄他們當時的錄音實況，又拍下The Beatles 4子最後一起演出的片段。