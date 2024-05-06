Disney+｜繼《Get Back》後 5月8日播The Beatles《Let It Be》修復版紀錄片 收錄從未曝光絕密片段

流行音樂最偉大樂隊The Beatles，活躍於上世紀1960至70年代，雖然成團只有短短10年，但在搖滾音樂的長河裡影響深遠，他們留下的雋永金曲，定義了當代流行音樂的面貌，可惜因為隊員爭拗，於1970年5月解散。
而解散前最後專輯《Let It Be》，在樂隊歷史上佔據著別具意義的地位，由於60年代中開始，The Beatles停止舉辦演唱會，因此灌錄這張專輯前，就決定拍攝一齣紀錄片，找來他們的導演好友Michael Lindsay-Hogg負責執鏡，除了紀錄他們當時的錄音實況，又拍下The Beatles 4子最後一起演出的片段。
Disney+繼2021年推出《The Beatles：Get Back》紀錄片後，決定5月8日獨家播出《Let It Be》完整修復版《披頭四：隨它去吧》(The Beatles：Let It Be)，誠邀樂迷欣賞The Beatles的風彩。
這次《披頭四：隨它去吧》紀錄片將收錄大量從未曝光片段，包括The Beatles與鋼琴手Billy Preston專輯《Let It Be》的過程，還可The Beatles 4子於天台所進行的最後一次團體現場表演！此外，紀錄片根據原始16毫米底片進行全面修復，當中更應用了曾於《The Beatles: Get Back》使用的MAL去混音技術精心重製聲音，讓整套聲音及畫面精彩重現螢幕。