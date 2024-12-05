Disney+話題韓劇《照明商店》香港開主題Café 李蔓瑩Renee參觀新加坡限定店盡情打卡

《Moving超異能族》作者又一大熱網漫改編韓劇《照明商店》已在Disney+正式上架，劇情敘述一家連接陽間與陰間的燈具店，由店長朱智勛掌管，每日接待各式各樣的奇怪訪客。《照明商店》女主角朴寶英扮演在醫院重症病房工作的護士，以守護病人活下去的意志為信念，她又如何協助病人找到生存的目標，令他們的燈泡重新燃亮？

為替《照明商店》全力造勢，新加坡與香港分別造出該劇的期間限定店；香港《照明商店》期間限定主題Café，由昨日起至2025年1月1日在九龍城咖啡店「BLOSSOM波甚珈琲」營業，店內還原《照明商店》中燈具店的佈置，還會展出劇照及原著漫畫，還粉絲盡情打卡，店內更特別推出《照明商店》主題飲品，顧客可以獲贈兩位主角朱智勛、朴寶英的珍藏明信片！

至於新加坡的Pop-Up Store，早前李蔓瑩（Renee）出席在當地舉行的迪士尼亞太發布會期間，亦有到訪限定店參觀及玩遊戲，即場挑選出心水配搭串出有關劇集的燈膽飾物，而店內更設有《照明商店》的貼紙機任影唔嬲。