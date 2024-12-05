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娛樂
2024-12-05 15:44:43

Disney+話題韓劇《照明商店》香港開主題Café 李蔓瑩Renee參觀新加坡限定店盡情打卡

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朱智勛主演全新韓劇《照明商店》已在Disney+正式上架。

朱智勛主演全新韓劇《照明商店》已在Disney+正式上架。

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Moving超異能族》作者又一大熱網漫改編韓劇《照明商店》已在Disney+正式上架，劇情敘述一家連接陽間與陰間的燈具店，由店長朱智勛掌管，每日接待各式各樣的奇怪訪客。《照明商店》女主角朴寶英扮演在醫院重症病房工作的護士，以守護病人活下去的意志為信念，她又如何協助病人找到生存的目標，令他們的燈泡重新燃亮？

《照明商店》屬《Moving超異能族》作者又一大熱網漫改編韓劇。 朱智勛飾演照明商店老闆，守護著全年365天運作從不熄燈的商店，迎接每天的奇怪訪客。 《照明商店》劇情敘述一家連接陽間與陰間的燈具店，每日接待各式各樣的奇怪訪客。

為替《照明商店》全力造勢，新加坡與香港分別造出該劇的期間限定店；香港《照明商店》期間限定主題Café，由昨日起至202511日在九龍城咖啡店「BLOSSOM波甚珈琲」營業，店內還原《照明商店》中燈具店的佈置，還會展出劇照及原著漫畫，還粉絲盡情打卡店內更特別推出《照明商店》主題飲品，顧客可以獲贈兩位主角朱智勛、朴寶英的珍藏明信片！

至於新加坡的Pop-Up Store，早前李蔓瑩（Renee）出席在當地舉行的迪士尼亞太發布會期間，亦有到訪限定店參觀及玩遊戲，即場挑選出心水配搭串出有關劇集的燈膽飾物，而店內更設有《照明商店》的貼紙機任影唔嬲。

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李蔓瑩早前飛往新加坡，到訪《照明商店》當地限定店。 李蔓瑩早前飛往新加坡，到訪《照明商店》當地限定店。 店內更設有《照明商店》的貼紙機任影唔嬲。 李蔓瑩即場挑選出心水配搭，自行串連出燈膽飾物。 李蔓瑩即場挑選出心水配搭，自行串連出燈膽飾物。

《照明商店》| 香港期間限定主題Café

4/12/2024 () - 1/1/2025 ()
BLOSSOM 波甚珈琲 (九龍城南角道45)

《照明商店》香港期間限定主題Café。 《照明商店》香港期間限定主題Café。 《照明商店》香港期間限定主題Café。 《照明商店》香港期間限定主題Café。 《照明商店》香港期間限定主題Café。

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