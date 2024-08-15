Disney+韓劇《無路可走：輪盤賭》 許光漢第6集終極登場

一改暖男形象

一向被讚賞笑容温柔甜蜜的暖男許光漢，今次攻韓第一演反以「殺手」身份登場，以另類的邪魅笑容繼續攻佔觀眾的心。作為業界第一殺手，外號為「微笑先生Mr. Smile」的許光漢臉上長期掛著「微笑」，遮掩自己不經意會外露的殺氣。許光漢首幕登場時，由外國來到韓國經過入境檢查，女關員就被他帥氣的微笑俘虜，完全被這位充滿魅力的殺手迷住。作為殺手，動作連場必定少不了。飾演殺手的許光漢被委派活捉重刑犯金國浩 (劉宰明 飾)以及其代表律師李尚奉 (金武烈 飾)，因而與負責保護金國浩的警察白仲植(趙震雄 飾)對打一場，其後為活捉金國浩，許光漢亦與他大打一場，更不慎被對方劃傷面容！男神美貌被劃破，天理不容！作為首登韓劇之作，許光漢能與兩位韓國演技派演員同場鬥戲，絕對是成就解鎖！而憑《請回答1988》為人熟悉的劉宰明，早前與許光漢共同接受訪問時，更表示受《請回答1988》的幕後人員請求，代為向許光漢要簽名，令他也感受到許光漢在韓國的人氣，更讚賞許光漢真人非常帥氣和工作認真。