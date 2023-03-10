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娛樂
2023-03-10 18:20:00

Disney+香港3月新片！金像獎16項提名《正義迴廊》、3.14白色情人節愛情小品上架

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麥沛東在《正義迴廊》中的演出教人另眼相看。

麥沛東在《正義迴廊》中的演出教人另眼相看。

Disney+香港有咩睇？2023年3月繼續有一系列好戲好劇上架！榮獲第41屆香港電影金像獎16項提名的話題港產片《正義迴廊》上架，對於港產片迷是個好消息！另外3月也是白色情人節的月份，一系列愛情小品，如經典的《鐵達尼號》、最新原創韓劇《這是愛情嗎》，連AK江𤒹生、吳千語的《忽然心動》都會上架，可以跟另一半撐住枱腳，溫馨地宅在家中看電影～馬上來看3月Disney+香港新片推薦！

1.《正義迴廊》

Disney+香港上架日期：3月25日9:30pm

「屈我啊，我冇問題㗎！」改編自轟動全港真實弒親案的《正義迴廊》，累積票房逾4,300萬，更勇奪第29屆香港電影評論學會「年度推薦電影」、第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽 (華語) －最佳男演員」，榮獲第41屆香港電影金像獎16項提名、第16屆亞洲電影大獎「­­最佳新演員」提名等多項電影大獎及提名，現在可以在Disney+收看，相信之前看過電影的朋友，都會想二刷、三刷地重溫；未看過的朋友，也可以在家裡細看電影每個細節位。

《正義迴廊》改編轟動一時的大角嘴弒親案，深入展現角色的心理狀態及生活環境，探討何謂「正義」。血腥畫面都不及人心詭詐震撼觀眾，成為去年口碑熱爆的本地電影之一。兩位男主角麥沛東及楊偉倫的演技令人眼前一亮，加上作品的精準佈局及剪接，讓觀眾陷入正邪難辨的境地，成功獲得大量戲迷支持。

 

Disney+香港3月新片！金像獎16項提名《正義迴廊》、3.14白色情人節愛情小品上架

正義迴廊

Disney+香港3月新片！金像獎16項提名《正義迴廊》、3.14白色情人節愛情小品上架

正義迴廊

Disney+香港3月新片！金像獎16項提名《正義迴廊》、3.14白色情人節愛情小品上架

正義迴廊

2.《這是愛情嗎》

Disney+香港上架日期：現正上架

由「長腿CP」金英光及李聖經主演，《理判事判》及《初次見面我愛你》等浪漫劇導演李光英執導的原創韓式虐心之作《這是愛情嗎》，講述受盡生活折磨的男女主角，相遇後互相依靠療傷，以最浪漫的愛情，克服復仇恨意，昇華成人人羨慕的堅貞愛情。劇集同時亦被評為喜歡《我的出走日記》的觀眾亦會愛上的優質作品，講述虐戀愛情之餘，其實也在治癒各觀眾的心靈，放下才能擁有更好。

Disney+香港3月新片！金像獎16項提名《正義迴廊》、3.14白色情人節愛情小品上架

這是愛情嗎

Kim Ho Bin

3.忽然心動

Disney+香港上架日期：3月18日9:30pm

喜歡港式愛情小品的朋友，可以看看這部講述四種不同形式的現代香港愛情故事《忽然心動》。當中包括期待愛的宅男龐江（白只 飾）與留學生心怡（陳欣妍 飾）、害怕愛的千金小姐戴金（蘇皓兒 飾）與出租男友傑洛姆（栢天男 飾）、不敢愛的網絡紅人情侶檔黃鍾（Anson Kong 江熚生 飾）與蘇情（吳千語 飾）以及嘗試愛的志豪（馬志威 飾）與護士甜甜（湯洛雯 飾）。四對男女主角同時在情人節前夕遇上感情中的各種難題，解難的過程笑料百出，最終各人都找到屬於自己的真愛，並於情人節的一場煙花下度過浪漫的一夜，從而帶出愛情總會以不同的模樣出現在身旁。

Disney+香港3月新片！金像獎16項提名《正義迴廊》、3.14白色情人節愛情小品上架

忽然心動

Disney+香港2023年新片清單

Disney+ 上線戀愛作品

韓國電影及劇集

  • 《這是愛情嗎》

  • 《雪降花》

  • 《單戀原聲帶》

  • 《紅丹心》

  • 《藉著雨點再愛你》

日本電影

  • 《她和他的戀愛花期》

  • 《最後的情書》

香港電影

  • 《緣路山旮旯》

  • 《喜歡妳是妳》

  • 《哪一天我們會飛》

  • 《感動她77次》

  • 《忽然心動》

  • 《給我1天》

華語電影及劇集

  • 《親愛的房客》

  • 《腿》

  • 《鱷魚》

  • 《打噴嚏》

  • 《我的蛋男情人》

  • 《花甲大人轉男孩》

  • 《你的情歌》

  • 《月老》

  • 《可不可以，你也剛好喜歡我》

  • 《初戀慢半拍》

  • 《比悲傷更悲傷的故事》

  • 《被偷走的那五年》

  • 《台北女子圖鑑》

  • 《想見你》

  • 《珍饈記》

  • 《小敏家》

  • 《愛的廣義相對論》

美國電影及劇集

  • 《鐵達尼號》

  • 《書中字有夢女神》

  • 《心跳500天》

  • 《Love, Simon》

  • 《Love, Victor》

原文刊登於 Yahoo Style HK

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