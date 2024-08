Disney+ ︱BTS成員首齣旅遊綜藝《Are You Sure?!》 Jimin Jung Kook玩盡美日韓

《Are You Sure?!》現已於Disney+ 獨家熱播,首兩集已經上線,隨後逢周四上線新集數。其他已於Disney+ 獨家上線的BTS相關精彩作品包括:BTS紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》,見證BTS成軍十年,逐步成為天團的成長歷程;以2021 年 11 月洛杉磯SoFi體育場舉行的音樂會為主題的4K 音樂會錄像電影《BTS防彈少年團 : PERMISSION TO DANCE ON STAGE——洛杉磯》。