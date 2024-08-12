Disney+ ︱BTS成員首齣旅遊綜藝《Are You Sure?!》 Jimin Jung Kook玩盡美日韓

《Are You Sure?!》是BTS成員的首齣參與拍攝的旅遊綜藝。

由防彈少年團(BTS)兩位最年輕成員智旻(Jimin)、柾國(Jung Kook)聯手拍攝的全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》，誠邀fans成團，跟隨兩位偶像去漫遊。作為首部由BTS成員一同拍攝的渡假式旅行節目，Jung Kook於GMA (Good Morning America)演出後馬上與Jimin到訪美國紐約、韓國濟州島及日本札幌三個地方旅遊放鬆。

一連8集的旅遊真人騷，將會記錄二人一起煮食、購物、露營、划獨木舟以及公路旅行等經歷，分享二人於入伍前的故事及歡樂時刻，讓粉絲們一同深入了解兩位之間的美麗友誼。