Disney+ ︱BTS成員首齣旅遊綜藝《Are You Sure?!》 Jimin Jung Kook玩盡美日韓

由防彈少年團(BTS)兩位最年輕成員智旻(Jimin)、柾國(Jung Kook)聯手拍攝的全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》，誠邀fans成團，跟隨兩位偶像去漫遊。作為首部由BTS成員一同拍攝的渡假式旅行節目，Jung Kook於GMA (Good Morning America)演出後馬上與Jimin到訪美國紐約、韓國濟州島及日本札幌三個地方旅遊放鬆。
一連8集的旅遊真人騷，將會記錄二人一起煮食、購物、露營、划獨木舟以及公路旅行等經歷，分享二人於入伍前的故事及歡樂時刻，讓粉絲們一同深入了解兩位之間的美麗友誼。
《Are You Sure?!》現已於Disney+ 獨家熱播，首兩集已經上線，隨後逢周四上線新集數。其他已於Disney+ 獨家上線的BTS相關精彩作品包括：BTS紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》，見證BTS成軍十年，逐步成為天團的成長歷程；以2021 年 11 月洛杉磯SoFi體育場舉行的音樂會為主題的4K 音樂會錄像電影《BTS防彈少年團 : PERMISSION TO DANCE ON STAGE——洛杉磯》。
此外還有收錄成員SUGA為專輯《D-Day》找尋音樂靈感，而展開的一場從首爾到東京以至拉斯維加斯等地的旅程紀綠片《SUGA : Road to D-DAY》；收錄j-hope 首張個人專輯《Jack In The Box》幕後創作的紀錄片《j-hope IN THE BOX》等。