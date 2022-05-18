Disney+｜《She-Hulk》預告首曝光　兩代《變形俠醫》卡士齊參演

Marvel宇宙第四階段新劇陸續推出，《月光騎士》(Moon Knight)剛結束後，有6月8日推出的《Ms. Marvel》接力，8月就輪到《變形女俠：律政英雌》(She Hulk: Attorney at Law)，官方預告今日上架，由Tatiana Maslany主演的變形女俠She-Hulk造型正式曝光。不過，有網友就指She-Hulk的造型跟動畫《史力加》系列的費安娜公主相似。

MCU的首部律政喜劇

《She-Hulk》共有9集，每集半小時，將於8月17日在Disney + 獨家上線，是MCU的首部律政喜劇。由美劇《摩登家社庭》（Modern Family）、《非常巨星揀老公》（Marry Me）姬歌露(Kat Coiro)、爆紅校園劇《好想做一次》（Never Have I ever）阿努華利亞(Anu Valia)執導，Jessica Gao為首席編劇。

憑《黑色孤兒》(Orphan Black) 獲艾美視后的塔提安娜瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany)飾Jennifer Walters/ 變形女俠(She-Hulk)，是名專門負責與超能力人類有關案件的律師。其表哥是變形俠醫 (Hulk) – 布斯班拿 (Bruce Banner)，透過表哥的輸血激發體內潛能成為女變形俠醫。從預告所見，有不少輕鬆幽默場面，變身成為She-Hulk的Jennifer鬧出不少笑話。

劇集除了有由麥克雷法路(Mark Ruffalo)演的《復仇者聯盟》版的Hulk/Bruce Banner，還有在《新變形俠醫》(The Incredible Hulk)演Abomination的添羅夫(Tim Roth)，換言之兩代「變形俠醫」的卡士均有參與，Abomination曾在《尚氣與十環幫傳奇》中現身，而《奇異博士》的Wong亦會客串。