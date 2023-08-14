DJ Soda出席日本音樂節被胸襲 咸豬手唔止一個人 (有片)

事後DJ Soda在網上公開多張被非禮的照片，並以英文及韓文留言表示非常害怕。她寫道︰「為了跟粉絲更近距離交流，我在表演尾聲都會近距離走向粉絲，但今日的演出，不是只有一人，而是很多個人突然胸襲我，我束手無策地被性騷擾了，我很震驚也很害怕，但看到喜歡我的粉絲，甚至有人喜歡到哭了，我只能努力裝作甚麼事都沒有發生盡力表演完。」她直言回到酒店之後，仍心有餘悸︰「我當DJ 10年了，從來沒有在表演中遇到這種事情，親身經歷了這樣的事情，讓我感到不可置信，以後要走到舞台下或是粉絲面前好像有點難靠近了。」

明日花綺羅︰感到 丟臉

不少人留言安慰她，其中數日前跟DJ Soda一齊出席時裝騷的日本前AV女優明日花綺羅，也留言表示作為日本人對事件感到丟臉，但希望對方不要因此而討厭日本。

DJ Soda︰打扮性感不是為被人摸

然而，亦有網民指DJ Soda的衣著性感，容易惹人誤會。其後DJ Soda以英文、韓文及日文回應有關衣著暴露預了被人非禮的留言，她表示選擇穿甚麼服裝只是為了令自己變得有自信及美麗，再者出席有關活動穿上性感服裝是配合主題，而非為了被人摸而穿上性感服裝。她稱一直很想說出這番說話，認為大家沒權因為她穿得性感而摸她，也不能因為其打扮而決定她是一個怎樣的人，每個人都有穿服裝的自由，身體是屬於自己的，她仍為繼續性感示人。