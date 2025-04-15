DJ SODA台北飛香港遺失手機　對網民瘋傳內有「性愛片」高EQ回應

南韓性感女神DJ SODA（黃素熙）有著天使臉孔及魔鬼身材，在IG有多達554.8萬粉絲追蹤。不過7日發文急尋掉在飛機上的手機，並透露手機有很重要的影片，讓有些網友猜測是性愛片。DJ SODA拿回手機後也回應，「抱歉我的手機裡沒有你們期待的性愛影片」。

DJ SODA在7日生日當天發文，表示自己感到很心碎，在搭乘中華航空 CI919 班機 從台北飛往香港 的商務艙座位上遺失了新手機， 航空公司表示沒有收到任何失物回報，而且飛機已經再次起飛了。她強調「 手機裡有非常重要的工作相關照片和影片，如果找不到，會造成一些麻煩和誤會。」也透露更多關於手機的訊息，像是 鎖定螢幕是基本的，密碼是4個0，查看相簿也能證明是她的手機，「如果有人撿到了這支手機，懇請您與我聯繫，我將萬分感激，並會提供報酬以表感謝」，並補充 手機的型號是 黑色鈦金屬的 iPhone 16 Pro，搭配透明手機殼。

網友猜測 手機內含性愛片



11日DJ SODA 上傳一段影片，開心表示終於找回了手機，成功在香港與工作人員對接，讓她特別用中文表達感謝：「謝謝中華航空！」透露手機卡在座椅的深處，拆開椅子才從座椅下方找到手機，更表示自己的手機從台北飛到馬尼拉，再到香港、熊本，然後又回到台北，最後才回到香港。 笑說：「當我還在香港的時候，我的手機已經自己完成了一趟亞洲旅行！」。

不過先前有網友猜測風格大膽的她，找手機時 提到的重要影片是否為性愛片或 暴露的影像。她也回應， 「最後抱歉我的手機裡沒有你們期待的性愛視頻（影片）都是關於工作的，好嗎？ 」。