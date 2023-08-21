DJ SODA自揭6歲被強姦及多次遭性騷擾 發文稱被要求當無事發生

DJ Soda早前在日本出席音樂節時，被人胸襲。

南韓著名女DJ「DJ SODA」早前到日本大阪府一個音樂節打碟，期間與粉絲近距離打招呼，竟遭多人伸手「胸襲」。日本傳媒稱，音樂節主辦單位TryHard Japan今日向警方檢舉了3名胸襲嫌疑人，分別是2男1女，並獲警方受理。3人身份未有公開，他們涉嫌「不同意猥褻」和「施暴」。 涉案的兩名男子，今日透過日本企業家網紅「青汁王子」三崎優太的YouTube頻道道歉，二人穿筆直西裝，對住鏡頭先後鞠躬道歉，自稱做了非常失禮的事，「非常對不起」。其中一人自稱是大學生，另一人則自稱今年20歲。大學生表示，當日喝了酒而做出輕率行為。二人在三崎優太陪同下，前往東京代代木公園的派出所投案。

6歲時被強姦 在影片發布的差不多同一時間，DJ SODA在其IG先後以英文、日文及韓文表示，衣著跟性侵絕對無關，再次回應外間指她因為衣著性感而引人犯罪。她又自揭在6歲的時候，父母外出工作期間，獨留她在家中，慘被一名強盜強姦。她表示當時擔心父母會害怕及受傷害，只好訛稱險被搶劫，但沒有開門。她續指因為那次事件之後，她患上了選擇性緘默症狀(Selective mutism)。 DJ SODA又提到，2018年在韓國參加Spectrum音樂節時，曾被在VIP區的男子性騷擾，她打算找出對方的身份時，遭攝影師稱「你賺得不錯，現時#MeToo運動很強，如果你站出來，恐怕會影響了我們的生計。」令她只好再次獨自面對這些性侵帶來的痛苦及羞恥。她又提到，過去曾遇過類似事件，但都被警告不要站出來及避談，要裝作無事發生。