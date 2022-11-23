Do姐全職煲劇推薦《財閥家的小兒子》 讚童顏宋仲基扮學生無違和感

鄭裕玲(Do姐)離開TVB後全職煲劇，不論英劇、日劇、泰劇到韓劇也逃不出她的手指罅。昨日， Do姐在電台節目《口水多過浪花》提到宋仲基主演新劇《財閥家的小兒子》，不但大讚男神玉樹臨風，還自爆特別鍾情性格演員李星民，對劇集讚不絕口！

激讚真人玉樹臨風 Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》首播叫好叫座，第三集收視更突破雙位數字，在一眾韓劇新作中一枝獨秀！宋仲基今次夥拍影帝李星民合作，還有氣質女星申鉉彬演出，Do姐對宋仲基的人設就有以下見解：「屋企環境相當唔錯，而且靚靚仔仔，去到中學、大學甚至係校草，成績好、體育好，仲考入知名大學！」正當余德丞表示宋仲基打得又睇得之時，Do姐竟自爆過去未曾收看他的作品，直至《財閥家的小兒子》為二人牽起緣份：「雖然我冇睇過佢嘅戲，但係我喺MAMA頒獎禮見過佢真人，的確係玉樹臨風！不過唔知點解一直冇吸引到我睇佢嘅作品，直至呢套；而宋仲基好嘢嘅地方就係，佢今年都37歲，但係佢可以扮大學生喎，你唔會覺得佢扮𡃁仔！依家播咗三集，佢嘅野心已經出咗嚟、有晒部署，淨係睇演技我都覺得好睇！」