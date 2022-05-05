Do姐再變心 狂讚木村拓哉做拳手有型有款

Do姐鄭裕玲早前在電台節目提到班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）是她的「英國男友」，而她與余德丞主持電台節目時，又指自己很早已追看日劇，並自稱是木村女友。

由於Do姐亦愛以韓星孔劉女友自居，隨即被拍檔笑指她見一個愛一個、情感「濫交」，激得Do姐隨即反擊：「濫交得過你？你個渣男！」引發全場爆笑！她笑言早於木村出道初期已被「萬人迷」迷倒：「我要講嘅係我嘅日本男朋友木村拓哉，我由1996年睇《悠長假期》開始，已經被深深地吸引！」