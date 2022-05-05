Do姐再變心 狂讚木村拓哉做拳手有型有款

Do姐鄭裕玲早前在電台節目提到班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）是她的「英國男友」，而她與余德丞主持電台節目時，又指自己很早已追看日劇，並自稱是木村女友。
由於Do姐亦愛以韓星孔劉女友自居，隨即被拍檔笑指她見一個愛一個、情感「濫交」，激得Do姐隨即反擊：「濫交得過你？你個渣男！」引發全場爆笑！她笑言早於木村出道初期已被「萬人迷」迷倒：「我要講嘅係我嘅日本男朋友木村拓哉，我由1996年睇《悠長假期》開始，已經被深深地吸引！」
Do姐提起「黃Viu」熱播日劇《邁向未來的倒數10秒》，大讚木村首度演拳手，認為他勇於挑戰，給予了極高評價：「我上網摷過，佢做過廿幾份職業、乜都做過！今次佢做拳手，但係係一個落魄拳手，我睇嘅時候好開心，覺得木村係一個好努力嘅演員，佢拍咗劇30年，一直都有劇集推出，同埋每次都搏到盡！依家佢都步入中年，今年49歲、兩個女都咁大喇，但係仍然希望有新嘢帶畀觀眾。」
Do姐還大讚該劇陣容華麗，尤其女角陣容更是她的心水：「我睇咗好多年日劇，今次呢套劇嘅卡士非常華麗！女主角係滿島光，係我好鍾意嘅女演員，佢同木村做戲，好有自己一套；同埋我鍾意內田有紀，因為佢男朋友係柏原崇，佢以前同中山美穗拍《情書》，之後好多年無拍戲、後來同內田有紀拍拖，依家做咗佢經理人添，我真係好八卦！」