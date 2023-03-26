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娛樂
2023-03-26 15:53:35

Do姐孖周嘉洛化身雪糕車一日店長 向街坊大派雪糕推惜食文化

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Do姐孖周嘉洛化身雪糕車一日店長 向街坊大派雪糕推惜食文化

Do姐聯同周嘉洛今日化身雪糕車一日店長。

領展與港人熱愛的經典品牌富豪雪糕聯乘舉辦「食咗鮮講」活動除了在指定街市打造獨一無二的富豪雪糕主題打卡熱點外，更在指定日子舉辦「全城Link雪糕」快閃活動。

今日26），Do姐」鄭裕玲周嘉洛出席活動為富豪雪糕車化身「一日店長」，請街坊食雪糕。一向保持均衡飲食的Do姐雖然少食雪糕但今次就為富豪雪糕「破戒」Do馬表示「我已經戒糖好耐㗎喇！不過今次就偷食咗一杯咁多啦最多聽日先再Keep-fit囉。」Do姐及周嘉洛更親力親為在現場做好「一日店長」的責任，齊齊派發雪糕給予在場街坊。

Do姐孖周嘉洛出席活動，請街坊食雪糕。

Do姐孖周嘉洛出席活動，請街坊食雪糕。

充滿童年回憶

Do 姐亦食得舔舔脷，表示：「富豪雪糕以前都會食嘅呢度就好創新有由新鮮食材做成嘅醬汁可以加落雪糕仲要唧喺粟米上面真係由頭食到落尾個粟米芯可以放入廚餘筒真正食得唔好嘥」至於觀眾緣爆燈的周嘉洛就笑言沒有Do姐咁好定力一早已經「放棄」自己，並說：「富豪雪糕真係我童年回憶嚟㗎細個同啲同學放學見到都會一齊買嚟食口感軟滑又好好味。好在我由細到大都食極唔肥經過今日之後都有學到嘢！返到去都會試下用平時煮完餸多咗嘅食材加落我杯朱古力雪糕到試試佢。」Do姐聽畢即疑惑「你得唔得㗎之前嘉洛上過嚟我節目整食差啲燒咗個廚房口味仲......難以形容」周嘉洛笑騎騎Do姐要對我有信心咁多年過去我廚藝應該進步咗.......最多下次請你食啦希望大家都可以同我一樣利用手上嘅食材發揮小創意最緊要食得唔好嘥。」Do姐及周嘉洛笑談間一同在現場派發雪糕予在場人

鄭裕玲

鄭裕玲

周嘉洛

周嘉洛

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