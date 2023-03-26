Do姐孖周嘉洛化身雪糕車一日店長 向街坊大派雪糕推惜食文化

充滿童年回憶

Do 姐亦食得舔舔脷，表示：「富豪雪糕以前都會食嘅，呢度就好創新，有由新鮮食材做成嘅醬汁可以加落雪糕，仲要唧喺粟米上面，真係由頭食到落尾，個粟米芯可以放入廚餘筒，真正食得唔好嘥！」至於觀眾緣爆燈的周嘉洛就笑言沒有Do姐咁好定力，一早已經「放棄」自己，並說：「富豪雪糕真係我童年回憶嚟㗎！細個同啲同學放學見到都會一齊買嚟食，口感軟滑又好好味。好在我由細到大都食極唔肥！經過今日之後都有學到嘢！返到去都會試下用平時煮完餸多咗嘅食材加落我杯朱古力雪糕到試試佢。」Do姐聽畢即疑惑：「你得唔得㗎？之前嘉洛上過嚟我節目整嘢食差啲燒咗個廚房！口味仲......難以形容！」周嘉洛笑騎騎：「Do姐要對我有信心，咁多年過去，我廚藝應該進步咗.......最多下次請你食啦！希望大家都可以同我一樣，利用手上嘅食材發揮小創意，最緊要食得唔好嘥。」Do姐及周嘉洛笑談間一同在現場派發雪糕予在場人士。