Do姐孖AVANTGARDEY跳舞 學3堂搞掂露埋腰一齊扭

來自大阪的AVANTGARDEY日前派出6位成員到訪出席Pop Up Store活動，更大跳《今期流行》拜神舞。今日Do姐鄭裕玲在其IG分享她與AVANTGARDEY一齊跳舞的影片，見到Do姐跟她們又跳又扭，並留言說︰「自知天資有限，就盡力惡補一下。短短幾日嘅排練，深深體會到Dancer嘅努力同偉大，真係一啲都唔簡單！力已盡，希望無失禮大家啦」無論圈中好友、網民都大讚Do姐勁，甚至有網民讚Do姐不再只會跳鈣質舞。

Do 姐︰真係唔簡單！ Do姐在其網上自家頻道《The Do Show》公開完成片段及訪問AVANTGARDEY及負責創立她們的排舞師Akane。片段見到Do姐完全跟得上AVANTGARDEY的節奏，隨音樂一齊扭動下盤，又跳又扭，由於部份動作較大，Do姐連纖腰都露埋。Do姐跳完之後即謂︰「嘩！真係唔簡單！我為咗呢隻舞練咗好多堂㗎啦！」