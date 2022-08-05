Do姐憶童年如白雪公主 余德丞初入行見負評即刪

余德丞（Dickson）宣布離巢無綫後，除開立自己的網上頻道，早前更加入鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》，大受歡迎。日前，他在社交平台分享與Do姐夜遊主題樂園的片段，片段二人卻分享了一些人生經歷。

Do姐表示看完煙花匯演後，令她回想起一些童年的不快回憶，她表示︰「我見到頭先有白雪公主喺嗰個騷，我記得我細個嘅時候，我媽咪帶我去睇白雪公主，呢個人物對我都有啲啟發。大家都知道我係單親家庭嘅，你知白雪公主被後母恰，又趕咗佢出嚟。人生其實唔係好開心嘅，等於我當時咁樣。見到佢後尾認識咗七個小矮人，七個好好嘅朋友幫佢渡過好多難關，後來有王子錫番佢、救番佢。我覺得人生喺最唔好嘅時候唔好失望，往往有啲人對你有幫助，或者自己發奮嘅時候，一定係有彎轉嘅，佢會變得更好嘅。」

而余德丞亦憶起初入行時，面對負評的感受，他表示︰「有一日，有人喺社交平台上留咗一啲負面嘅評語，咁之後我就delete佢。咁就大件事啦，佢見到你delete，佢瘋冚埋嚟呀，一百幾廿萬個咁，之後我就學識點樣去面對。」余德丞坦言現在面對負評，先會分析︰「係正面嘅評語，定係一個惡意嘅攻擊。如果係一個正面嘅評語，咁就要聽一聽對方想你有啲乜嘢要改進，吸收咗呢個經驗再上路。」最後Do 姐亦問到余德丞是否活在當下，現在的他是否最開心？余德丞除表示加入了《口水》後好開心，更坦言現在的他很開心，因為能夠做到自己鍾意做的事，發揮到自己，每一日都好充實。