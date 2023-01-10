Do姐推薦驚悚日劇《噬亡村》 激讚柳樂優彌不愧為康城影帝

Disney+全新驚悚日劇《噬亡村》已經上架，目前已推出首三集，劇情緊張懸疑、導演拍攝出陰森恐怖氛圍，並獲得觀眾一致好評，連Do姐(鄭裕玲)也在電台節目《口水多過浪花》中激讚，認為該劇製作認真，很多細節均一絲不苟，加上男主角柳樂優彌表現出色，令劇集充滿追看性。

驚悚日劇《噬亡村》講述一個警察到神秘村落出任，揭開當地村民的連串秘密，以及流傳於世的食人傳說。Do姐熱愛睇劇眾所周知，她最近點名推薦《噬亡村》，認為製作出色，讚不絕口表示：「平時驚悚片通常都係虎頭蛇尾，頭一集營造得非常懸疑，之後就拖慢節奏。但今次《噬亡村》節奏拿捏得非常出色，頭三集進展好快，但會令到你不停估邊個有陰謀！」同時，Do姐亦大讚男主角柳樂優彌的出色演技，表示：「佢絕對係演活咗呢個角色的人物設定，不愧係曾經拍是枝裕和電影《誰知赤子心》奪得康城影帝，咁多位拍檔如果想演戲攞獎唔該學吓嘢啊！不過除咗男主角外，其實其他演員都表現得非常好，所有人都好似有陰謀咁，但你又唔知佢係咪，所以先好睇！」Do姐節目拍檔都對該劇大讚，余迪偉盛讚劇中的童星志水心音，迪偉稱：「佢喺劇中由開頭天真浪漫好可愛嘅樣，去到之後受驚粒聲唔出嘅演技，非常出色，完全配合到劇集嘅氣氛！」