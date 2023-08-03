Do姐曬Barbie電影同款高踭鞋 《芭比》全球票房近10億美元

Do姐(鄭裕玲)離開大台發展更好，電台節目不用多說，YouTube頻道「The Do Show」短短1個月已有近13萬訂閱，IG追隨人數41萬，Do姐可說是全方位「掂」。因為《芭比》(Barbie)電影，近日掀起一遍Barbie與粉紅色熱潮，原來Do姐都係Barbie粉絲，她今日上載兩張粉紅色背景相於IG，其中一張拿著一隻粉紅高踭鞋，並留言：「靜靜地話你知，其實我都係Barbie fans。今日終於收到由倫敦直送嘅禮物。冇錯，就係Barbie電影入邊同款嘅粉紅高踭鞋。係英國品牌GINA嘅出品，對鞋珍貴在全人手製造，逐粒Swarovski水晶鑲上去，超喜歡呢個英國品牌，大愛。」網民大讚Do姐夠眼光，高踭鞋襯晒高貴嘅Do姐。

飾演Ken的賴恩在片中唱出《I'm Just Ken》，打入Billboard 100第87位。