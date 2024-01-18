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娛樂
2024-01-18 18:09:15

Do姐未睇MIRROR騷但做足禮數 陳蕾爆洪嘉豪出po唔執相

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陳蕾

陳蕾及鄭裕玲今日出席Samsung GalaxyS24系列發布會。

Do姐鄭裕玲和陳蕾今日(18日)到中環出席Samsung GalaxyS24系列電話發布會，Do姐自言平日用手提電話，主要是回覆訊息，影相也很少用，間中才用來看下social media。她又指手提電話已成生活的一部分，所以每隔一段時間便會更換型號。她更大爆電台拍檔余德丞機不離手。陳蕾表示會利用手提電話通訊之外，也會拍照，大讚現時的手機功能很犀利，可以即時翻譯，又可以用AI寫論文，笑謂可能日後要用AI在社交平台發布帖文。

Do姐 陳蕾 陳蕾 陳蕾 陳蕾

堅持執相才出po

問到會否考慮用AI寫歌，陳蕾表示只會參考，但不會靠AI，因為創作出的歌曲需要溫度。提到現時有不少手機都具備執相程式，問到會否利用它去修飾圖片，Do姐直認有修圖習慣，「依家無人唔執，BB仔都執，如果你唔執人哋會覺得你好奇怪，少少都有。」Do姐又笑謂相信在場記者的拍照功力，有信心大家會把她們影得靚靚才見報。陳蕾認同Do姐指出po前要先執相，更大爆洪嘉豪不時原圖直出，曾問對方︰「可以執少少囉，點解你要直接po出嚟！」她又謂粉絲不時拍下她的黑圖，但自己不會轉發。

陳蕾

Do姐表示會先執相先擺上網，陳蕾表示自己也會先執圖。

陳蕾開心有Do姐傍住

陳蕾表示，今日很開心可以拍住Do姐一齊出席發布會，因為自己很少做類似活動，幸好Do姐在身旁，令她淡定了不少。問到陳蕾準備個唱的進度，她說︰「我勤力到出嚟做嘢之前，都會練一練歌，返到屋企可能休息一下，就會自己煮下飯食，希望可以keep返自己煮就健康啲。依家有咗目標，就過得好充實。(是否與獲獎有關？)其實都會有啲，當外界好恭喜自己嘅時候，但自己內心要消化嘅係，我每一次再有機會公開演出，就更加唔可以容許自己有太大嘅災難，壓力就係呢樣，都好想去到對得住大家對我嘅支持。」

問到Do姐有否觀看MIRROR演唱會，她表示已送上果籃和花籃，自己因為工作很忙，未知能否抽空入場支持。她又直言，因為要拍攝節目做訪問，又要主持電台節目，工作已經很忙碌，如果有好劇本才會考慮參與演出。

陳蕾

陳蕾及鄭裕玲出席Samsung GalaxyS24系列發布會。

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