Do姐福音 《黑幫少爺愛上我》16位演員明年初拉隊襲港

人氣泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》（Kinn Porsche）大受歡迎，在亞洲各地也吸納不少支持者，連「Do姐」鄭裕玲也是頭號粉絲。

VIP Package索價$1,899

《黑幫少爺愛上我》帶挈劇中一眾演員人氣急升，「少爺Kinn」和「保鑣Porsche」分別由Mile（Phakphum Romsaithong）及Apo（Nattawin Wattanagitiphat）飾演，兩人已在當地躋身紅人行列，早前更率領劇中拍檔到韓國及台灣等地開騷，香港Live Nation今日即公布好消息，落實劇中16位演員在明年2月1日到九展Star Hall舉行「KinnPorsche The Series World Tour」，門票最貴的VIP Package索價$1,899，其餘票價分別$1,399(Soundcheck Party套票)、$899及最平的$699，門票於下星期發售。