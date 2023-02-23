Do姐肉緊追問《噬亡村》有冇第2季 柳樂優彌向香港製作人自薦演出

漫改劇《噬亡村》的大結局耐人尋味，Do姐表示該劇獲不少香港劇迷追捧，柳樂優彌聽到後即報以燦爛笑容，並說：「因為平時很少有機會這樣直接聽到日本以外海外觀眾的意見，雖然在日本國內也得到很高的評價，但聽到在亞洲，在香港等地亦獲得好評，真的再次覺得參演了一部很好的作品。」劇中不乏食人題材，Do姐問柳樂是否如傳聞中在拍攝時不敢食肉，他即答：「沒有這回事，我有去吃燒肉。」柳樂優彌又稱以前不太懂抽離角色是甚麼一回事，而今次拍攝時間長達5個月，而且因為是這種主題的作品，他到最近才回復原來的自己，更足足花了五個月時間，才回復在日常生活中感受到樂趣的自己。

封隧道拍攝感興奮

柳樂優彌與拍檔吉岡里帆及劇中女兒合作愉快，大家會以即興演出一家人的真摰感覺，導演亦很喜歡他們的做法，而當中一場戲更於深夜封鎖隧道拍攝，表示劇組能夠在隧道內開工感到興奮。

Do姐最關心《噬亡村》是否開拍第二季，柳樂優彌竟大賣關子答：「如果有就好了，的確會這樣想啊！我還未知道。」Do姐表現肉緊，自言對這劇太有期望，應該再給劇迷多點提示，結局實在太多未解釋的疑問，柳樂就說：「我也想，如果有延續就好了，請大家期待！」Do姐再問柳樂優彌之後有甚麼計劃，他就話想拍攝一齣跨地的寫實作品，並向香港的製作人自薦，更向多年偶像梁朝偉（Tony）示愛，柳樂說：「我很喜愛Tony，希望有一天能見到他。」Do姐為遊說柳樂來港，在訪問中拍心口表示會介紹梁朝偉給他認識。