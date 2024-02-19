Do姐赴美訪《沙丘瀚戰2》演員獲網民讚對答如流 添麥菲查洛美竟然識講又識解「甜茶」

鄭裕玲(Do姐)主理的YouTube頻道「The Do Show」在香港曾訪問過不少世界各地的知名藝人，今次她更遠赴美國洛杉磯，訪問電影《沙丘瀚戰：第二章》的導演及一眾演員，成為全球首批搶先觀賞電影的人，更能親自訪問導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)、「甜茶」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、奧斯汀畢拿(Austin Butler)、辛蒂雅(Zendaya)、科倫絲佩芝(Florence Pugh)等。最驚喜是添麥菲竟懂得自己在香港的暱稱是「甜茶」，更懂得是甚麼意思。作為香港代表的Do姐當然將廣東話發揚光大，教「甜茶」和奧斯汀等講用廣東話講「大家好」，跟香港觀眾打招呼。

教甜茶講「大家好」 一向是男神收集之首的Do姐，今次更近距離面對面訪談，機會難得，訪問中，當Do姐問到添麥菲查洛美知否自己有一個稱號時，他搶先以廣東話講「甜茶」，令Do姐非常驚喜，當問到知不知甜茶的意思時，他即答道，「sweet tea」，添麥菲查洛美表示一直都聽過，曾經在轉機經過香港，希望有機會親身來港。談到「甜茶」獲《時代》雜誌選為「全球百大型男排行榜」榜首。甜茶大感意外，他說：「我不知道！但我經常食香口膠練出緊致的下巴。」而獲選「百大全球最具影響力」之一的奧斯汀畢拿，就表示自幼接受「在家教育」，父親經常與他讀《時代》雜誌，滿有童年回憶。Do姐作為香港代表，當要傳揚廣東話，更即場教奧斯汀用廣東話講自己的名字「奧斯汀」，訪問結束前，她更都兩人用廣東話講「大家好」。

科倫絲佩芝睇完首集就想演續集 對於再度參演《沙丘瀚戰》系列電影飾演「采寧」，辛蒂雅表示十分興趣，她說：「這是夢寐以求的角色，透過今次可以更深入了解這些角色。」而對於新加盟的科倫絲佩芝，她說：「我在看完《沙丘瀚戰》時就萌生了一種 『我想成為一名演員出演這樣的電影』的感覺，後來就問了團隊會否有第二部，然後我就成為了一份子。」