熱門搜尋:
Chubby Hearts 潮濕 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-19 18:24:07

Do姐赴美訪《沙丘瀚戰2》演員獲網民讚對答如流 添麥菲查洛美竟然識講又識解「甜茶」

分享：
「甜茶」添麥菲查洛美和奧斯汀畢拿接受Do姐訪。

「甜茶」添麥菲查洛美和奧斯汀畢拿接受Do姐訪。

鄭裕玲(Do)主理的YouTube頻道「The Do Show」在香港曾訪問過不少世界各地的知名藝人，今次她更遠赴美國洛杉磯，訪問電影《沙丘瀚戰：第二章》的導演及一眾演員，成為全球首批搶先觀賞電影的人，更能親自訪問導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)、「甜茶」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、奧斯汀畢拿(Austin Butler)、辛蒂雅(Zendaya)、科倫絲佩芝(Florence Pugh)等。最驚喜是添麥菲竟懂得自己在香港的暱稱是「甜茶」，更懂得是甚麼意思。作為香港代表的Do姐當然將廣東話發揚光大，教「甜茶」和奧斯汀等講用廣東話講「大家好」，跟香港觀眾打招呼。

原來Timothee知道自己在香港的暱稱是「甜茶」，更用廣東話講出來。 Do姐教甜茶和奧斯汀用廣東話講「大家好」跟香港觀眾打招呼。

教甜茶講「大家好」

一向是男神收集之首的Do姐，今次更近距離面對面訪談，機會難得，訪問中，當Do姐問到添麥菲查洛美知否自己有一個稱號時，他搶先以廣東話講「甜茶」，令Do姐非常驚喜，當問到知不知甜茶的意思時，他即答道，「sweet tea」，添麥菲查洛美表示一直都聽過，曾經在轉機經過香港，希望有機會親身來港。談到「甜茶」獲《時代》雜誌選為「全球百大型男排行榜」榜首。甜茶大感意外，他說：「我不知道！但我經常食香口膠練出緊致的下巴。」而獲選「百大全球最具影響力」之一的奧斯汀畢拿，就表示自幼接受「在家教育」，父親經常與他讀《時代》雜誌，滿有童年回憶。Do姐作為香港代表，當要傳揚廣東話，更即場教奧斯汀用廣東話講自己的名字「奧斯汀」，訪問結束前，她更都兩人用廣東話講「大家好」。

辛蒂雅(Zendaya)和科倫絲佩芝(Florence Pugh)接受Do 姐訪問。 Dave Bautista為《沙丘瀚戰：第二章》宣傳，接受Do姐訪問。 史戴倫史卡斯格為《沙丘瀚戰：第二章》宣傳，接受Do姐訪問。 《沙丘瀚戰：第二章》導演丹尼斯維爾諾夫接受Do姐訪問。

科倫絲佩芝睇完首集就想演續集

對於再度參演《沙丘瀚戰》系列電影飾演「采寧」，辛蒂雅表示十分興趣，她說：「這是夢寐以求的角色，透過今次可以更深入了解這些角色。」而對於新加盟的科倫絲佩芝，她說：「我在看完《沙丘瀚戰》時就萌生了一種 『我想成為一名演員出演這樣的電影』的感覺，後來就問了團隊會否有第二部，然後我就成為了一份子。」

網民大讚Do組是世界第一主持。 網民大讚Do組英語流利又對答自如。

讚Do姐教材級訪問

在影片播出後，從影片中見到Do姐訪問一眾荷李活國際級影星仍表現淡定沉穩，對答自如可見，不少網民都表示十分驚喜，紛紛在影片和Do姐社交媒體貼文下留言：「得到Do姐代表到香港人出去訪問電影人」、「Do姐一直突破自己的舒適圈、嘗試新事物，真的是榜樣」、「可以話係教材級別嘅訪問」、「聽又清晰，談吐又大方得睇，真正為香港爭光的人材」《沙丘瀚戰：第二章》將於本月底(29日)公映。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受